Omar Fernández expone en Harvard su visión para impulsar la productividad en RD

Omar, Fernández, senador del DN, centró su intervención en la necesidad de que el país evolucione de un modelo basado únicamente en crecimiento económico ( FUENTE EXTRENA )

El senador del Ditrito Nacional, Omar Fernández, presentó su visión sobre los desafíos económicos de la República Dominicana durante su participación en la Latin America Conference "Unfiltered", celebrada en la Harvard Kennedy School, en Cambridge, Massachusetts, Estados Unido.

Fernández (Fuerza del Pueblo) centró su intervención en la necesidad de que el país evolucione de un modelo basado únicamente en crecimiento económico hacia uno sustentado en productividad, capaz de traducirse en mejores salarios, mayor movilidad social y fortalecimiento institucional, refiere una nota de prensa.

Durante el panel, el legislador expuso los principales ejes de su propuesta "Más por RD", un paquete legislativo orientado a impulsar la competitividad sin comprometer la viabilidad política de las reformas. Explicó que su enfoque combina tres pilares: competitividad, institucionalidad y equidad fiscal, con una agenda práctica para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante adopción tecnológica, acceso a financiamiento y mayor facilitación.

Planteaiento sobre el tema fiscal

Uno de los puntos más destacados de su exposición fue el tema fiscal. En ese setido, sostuvo que antes de plantear nuevos gravámenes a la canasta básica, el Estado debe fortalecer su capacidad de cobro y reducir la evasión impositiva, particularmente en el ITBIS. A su juicio, mejorar la eficiencia recaudatoria es clave para proteger el costo de vida y sostener reformas estructurales.

El senador también subrayó la importancia de garantizar continuidad institucional, señalando que las reformas que no pueden sostenerse políticamente terminan sin implementarse y, por tanto, sin generar transformación real.

En el panel compartió escenario con William F. Maloney, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, junto a otros líderes y especialistas regionales convocados para debatir temas de gobernanza, capital humano y desarrollo económico.

La participación de Fernández en la Harvard Kennedy School formó parte de su agenda internacional, donde presentó ante académicos, estudiantes y expertos su perspectiva sobre cómo fortalecer la economía dominicana desde una visión de reformas sostenibles y centradas en la productividad