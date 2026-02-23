Domínguez Brito califica al Gobierno de "inepto" tras apagón general y cuestiona subsidios eléctrico

El aspirante presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, arremetió este lunes contra el Gobierno a raíz del apagón general que afecta al país, el cual atribuyó fallas en la gestión del sistema eléctrico durante el segundo mandato del presidente Luis Abinader.

El dirigente político calificó la actual administración como "el gobierno más inepto, más incapaz, más improductivo que ha tenido la República Dominicana" y sostuvo que la interrupción masiva del servicio eléctrico es una muestra de lo que definió como deficiencias acumuladas en el manejo del sector energético.

"Esto tiene que terminar, realmente esto tiene que terminar. Nuevamente un apagón general; en menos de un año, dos apagones o blackout general", expresó el exprocurador general de la República en un video que colgó en su cuenta de X.

El también miembro del Comité Político del PLD criticó, además, el nivel de subsidio destinado al sistema eléctrico, que cifró en más de 2,000 millones de dólares, y afirmó que, pese a esos recursos, el país continúa enfrentando interrupciones que impactan hogares, comercios e industrias.

¿Qué causó el apagón general en la República Dominicana?

A su juicio, la situación evidencia la necesidad de revisar la planificación, inversión y supervisión del sistema energético nacional, así como de establecer responsabilidades claras ante fallas que generan pérdidas económicas y afectan la calidad de vida de la población.

El apagón general se produjo tras una falla en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, lo que obligó a activar protocolos de recuperación progresiva del servicio. Mientras las autoridades informaron que trabajan en la estabilización y reposición gradual de la red, sectores de la oposición han intensificado sus críticas al desempeño gubernamental en materia eléctrica.

Domínguez Brito insistió en que el país requiere una gestión "eficiente y transparente" del sector, al tiempo que reiteró que la crisis eléctrica debe servir como punto de inflexión para replantear la política energética nacional.

Segundo apagón general en menos de un año. Sin duda, el gobierno más inepto, incapaz e improductivo de la historia de la República Dominicana. pic.twitter.com/wdMYP5lUJH — Francisco (@DominguezBrito) February 23, 2026