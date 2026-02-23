Leonel reacciona a apagón general: "La República Dominicana se está quedando a oscuras"

El expresidente Leonel Fernández deploró la tarde de este lunes que el apagón ocurrido este lunes en el país y considera que es "un síntoma evidente de que el sector eléctrico no recibe las inversiones necesarias para modernizar el sistema y diversificar las fuentes de generación".

"La República Dominicana se está quedando a oscuras, con el segundo apagón nacional en menos de tres meses. Eso es un síntoma evidente de que el sector eléctrico no recibe las inversiones necesarias para modernizar el sistema y diversificar las fuentes de generación", sostuvo Fernández en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Vaticina caos

Fernández afirmó que con este tipo de apagones sobreviene el caos. "El teleférico frenado, estaciones del Metro sin funcionar; semáforos fuera de servicio y, con ello, el colapso del flujo vehicular en las principales urbes del país", expresó.

El también presidente del partido Fuerza del Pueblo atribuyó lo ocurrido a la falta de planificación.

"Una cosa es clara: aquí hay un grave problema de planificación. Las neveras, que ya estaban vacías, ahora están apagadas", señaló en el mensaje.

Restablecimiento del servicio El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó en la tarde que el sistema energético nacional había sido restablecido en un 30 %, luego de una falla que se presentó en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) alrededor de las 10:50 de la mañana. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas específicas de la interrupción ni sobre el restablecimiento total del servicio, mientras el evento se produce en medio del apagón general que afecta el sistema eléctrico nacional.

