José Paliza habla sobre el apagón que afectó al país: "Es un evento inaceptable"

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se refirió la noche de este lunes al apagón general que afectó el país desde las primeras horas del día y lo calificó "como un evento inaceptable". El suceso causó caos, especialmente en el transporte de pasajeros en el Gran Santo Domingo.

Dijo que, como Gobierno, están conscientes de que el sistema energético trabaja con "máquinas, conexiones y que no es infalible", pero aun así entiende que "las excusas no son propias" en estos momentos.

El funcionario dijo que el rol del que administra el Estado "es dar y brindar soluciones", por lo que en el Gobierno "estamos en eso". También refirió que hay una deuda acumulada de muchos años con el sistema eléctrico nacional.

"Es un problema estructural de décadas. Sin embargo, hoy gobernamos nosotros y nos toca a nosotros solucionarlo", dijo en referencia a los problemas energéticos que ha padecido el país durante años y que todavía persisten. Precisamente, en noviembre de 2025 en la nación se produjo otro blackout.

"Conscientes estamos de que nos toca a nosotros atender y solucionar un problema histórico, el de la electricidad" José Ignacio Paliza Ministro de la Presidencia “

Paliza habló del tema al ser entrevistado por el periodista Roberto Cavada en el noticiero estelar de Telenoticias.

Sobre su visión de qué causó el apagón, el funcionario dijo que el sistema eléctrico está interconectado y que ante una falla "tiende a protegerse para que los daños no sean mayores".

"Y frente a una falla en una línea próxima a una subestación, pues entonces el sistema se protegió. Y ocurrió un apagón casi en una parte importante del país", acotó.

Desde temprano, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que la salida del sistema energético la provocó un disparo en la línea de 138 kilovoltios (KV) Hainamosa-Villa Duarte.Posteriormente, la entidad fue comunicando a la población cómo iba entrando la energía al sistema. En el boletín tres informó que se había logrado el 80 % del en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Investigación

Aunque dijo tener informaciones sobre qué causó la falla en la línea, Paliza indicó que prefería que una comisión, incluidas las entidades vinculadas, realice una investigación en el lugar, "para que puedan tener una visión seria y organizada sobre este tema. Y podamos tener una posición concluyente".

"Es importante que la comisión y todas las entidades vinculadas hagan el ejercicio de lugar para que puedan tener una visión seria y organizada sobre este tema. Y podemos tener una posición concluyente" José Ignacio Paliza ministro de la Presidencia “