Junior Santos proclama a Los Alcarrizos como el nuevo "hub" logístico e industrial de Santo Domingo

Durante el acto de inauguración de la extensión de la Línea 2 del Metro, que conecta el Kilómetro 9 con el municipio Los Alcarrizos, el alcalde Junior Santos afirmó que la demarcación se encamina a convertirse en el principal destino industrial y centro logístico de la provincia de Santo Domingo.

Acciones de la autoridad para mejorar infraestructura

El edil destacó que esta transformación se sustenta en la ubicación estratégica del territorio, el cual históricamente ha servido como punto de encuentro para comerciantes de las regiones norte, sur y este del país. Santos subrayó que el municipio cuenta con una densidad poblacional de 8,500 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que representa un capital humano fundamental para el desarrollo proyectado.

Infraestructura y conectividad. Uno de los puntos clave señalados por el alcalde es la ejecución de la circunvalación interna de Los Alcarrizos, una obra diseñada originalmente en 1990 y que actualmente presenta un 25 % de su vía asfaltada. Para avanzar en este proyecto, se han pagado 760 millones de pesos en indemnizaciones a ciudadanos para liberar el tránsito en la zona. Según Santos, esta vía permitirá una conexión fluida entre la Circunvalación de Santo Domingo y la Autopista Duarte.

Visión de desarrollo y respaldo político

El alcalde también resaltó la integración multimodal que supone la conexión del Metro con el Teleférico, calificando la inversión gubernamental como la más grande realizada en territorio alguno de la República Dominicana.

Visión de futuro y desarrollo social Junior Santos presentó una visión de futuro que incluye la creación de una plaza vibrante en la entrada de Los Alcarrizos, diseñada para organizar la presión demográfica y dar la bienvenida a los visitantes. "Este no es solo el Metro de Los Alcarrizos; es el Metro del país, porque conectará al norte, al sur y al este", enfatizó el funcionario.

En el ámbito cultural y religioso, el alcalde mencionó con orgullo que el municipio podría ser la cuna del primer santo dominicano, refiriéndose al padre Benito Hebeato, quien vivió frente a la actual estación del Metro y cuyo proceso de canonización está en sus primeras etapas.

Respaldo político. Durante su discurso, Santos expresó un firme agradecimiento al presidente Luis Abinader, señalando que su gestión ha priorizado la distribución del presupuesto nacional para beneficiar a comunidades históricamente estigmatizadas. Asimismo, defendió los avances alcanzados frente a las críticas de la oposición, asegurando que el municipio "productivo, participativo y solidario" con el que soñaban los munícipes se está haciendo realidad.