derecho penal

Johnny Pujols plantea necesidad en país de un derecho penal firme, pero respetuoso de las garantías

El secretario general del PLD subrayó que el debate sobre la reforma penal debe centrarse en lograr un equilibrio entre autoridad y libertad

    Johnny Pujols plantea necesidad en país de un derecho penal firme, pero respetuoso de las garantías
    Johnny Pujols, secretario general del PLD, habló en el "Reconfiguración del Derecho Penal Sustantivo y Procesal: El Código Penal y Código Procesal Penal", organizado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido.

    El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, defendió la necesidad de construir en la República Dominicana un derecho penal que sancione con firmeza las conductas delictivas, pero que al mismo tiempo respete las garantías constitucionales y los derechos fundamentales.

    Durante el coloquio "Reconfiguración del Derecho Penal Sustantivo y Procesal: El Código Penal y Código Procesal Penal", organizado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD con el respaldo del Centro Hostos de Estudios Constitucionales, Pujols subrayó que el debate sobre la reforma penal debe centrarse en lograr un equilibrio entre autoridad y libertad.

    "El derecho penal es uno de los espacios donde con mayor claridad se expresa la tensión entre la autoridad y la libertad, entre la seguridad y los derechos fundamentales, entre el poder del Estado y la dignidad de las personas", afirmó.

    Combatir la criminalidd

    El dirigente político sostuvo que los desafíos actuales obligan a diseñar un sistema de justicia que sea eficaz frente a la criminalidad, pero que no incurra en arbitrariedades ni vulnere principios constitucionales. A su juicio, la respuesta del Estado debe ser proporcional, legítima y sustentada en el respeto a la dignidad humana.

    Indicó que los cambios tecnológicos, las nuevas modalidades delictivas y las crecientes demandas sociales exigen una actualización tanto del derecho penal sustantivo como del procesal, sin que ello implique debilitar las garantías ciudadanas.

    Pujols reiteró que el PLD apuesta por un debate serio y técnico que permita avanzar hacia un marco normativo moderno, capaz de proteger a la sociedad sin sacrificar el Estado de derecho.

    El coloquio reunió a dirigentes políticos, juristas y académicos, y forma parte de una agenda orientada a fortalecer la institucionalidad democrática del país mediante propuestas responsables en materia jurídica.

