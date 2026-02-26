En la antesala del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente de la República, Luis Abinader, se sumó este jueves al popular trend de inteligencia artificial en el que un video recrea cómo luciría una persona si hubiera nacido en distintos países para proyectar un mensaje de identidad y orgullo patrio.

El audiovisual fue compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: "¡Si volviera a nacer, que sea en República Dominicana!", acompañado del tema "Dominicano Soy", del merenguero Fernando Villalona.

En el material, el jefe de Estado es recreado como si fuese originario de Mongolia, Japón, India, Marruecos, Kenia, Islandia y Perú, utilizando herramientas de inteligencia artificial que adaptan su imagen con elementos culturales representativos de cada nación.

La publicación se enmarca en las actividades y mensajes alusivos al Mes de la Patria, horas antes de la celebración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, fecha en la que el país conmemora la proclamación de la República el 27 de febrero de 1844.

El video concluye reforzando el mensaje de identidad y orgullo nacional con la frase "Pero nací en República Dominicana", en consonancia con las celebraciones patrias que tradicionalmente se desarrollan en todo el país.