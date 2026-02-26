Contrataciones remite a la Pepca irregularidades en compras de ayuntamientos de SDE y Jarabacoa

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dijo que dará a conocer otras investigaciones sobre contrataciones realizadas por el cabildo de Jarabacoa fuera del sistema. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) remitió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dos resoluciones que documentan irregularidades en procesos de compras realizados por los ayuntamientos de los municipios Santo Domingo Este (SDE) y Jarabacoa.

De acuerdo con un comunicado, mediante la resolución RIC-0038-2026, el órgano rector declaró la nulidad del procedimiento de compra menor ASDE-DAF-CM-2025-0091, correspondiente a la adquisición de lámparas LED de 150 watts para el alumbrado de parques y avenidas en SDE.

La DGCP comprobó que el contrato fue adjudicado a una empresa cuya oferta superaba el monto presentado por la recurrente, pese a que el pliego establecía que la selección debía basarse en "calidad, durabilidad y menor precio". Además, constató que no fueron publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) los informes de evaluación ni otros documentos del proceso, en violación al principio de transparencia y publicidad establecido en la Ley 340-06.

El órgano también señaló que el acta de adjudicación fue emitida por una instancia incompetente, la encargada de Compras y Contrataciones, y que el documento no evidencia la evaluación de las ofertas.

"En ese sentido, es una obligación del ASDE gestionar y publicar todas las actas, informes, actos y demás documentos en el SECP, a los fines de publicidad y transparencia por parte de la institución contratante en el cumplimiento del debido proceso, por tanto, la ausencia de los documentos referidos constituye una violación al numeral 3 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, establece el principio de trasparencia y publicidad", detalla el documento.

La resolución establece que otra de las irregularidades detectadas fue que el acta de adjudicación del 12 de agosto de 2025, fue emitida por la encargada del Departamento de Compras y Contrataciones del ayuntamiento, en violación del artículo 28 del reglamento número 416-23, el cual dispone que las compras menores por debajo de los umbrales deben ser competencia de la Dirección Administrativa y Financiera, previa autorización de la máxima autoridad de la institución contratante.

Asimismo, el comunicado señala que, "en adición a la grave irregularidad de haber sido dictada por un órgano incompetente, la referida 'acta de adjudicación' no hace constar ninguna actuación llevada a cabo respecto a la evaluación de las ofertas para determinar la adjudicataria del procedimiento".

Proceso fuera del SECP en Jarabacoa

En el caso del Ayuntamiento de Jarabacoa, la resolución RIC-0029-2026 anuló el procedimiento de comparación de precios AMJ-CCC-CP-2025-0001 para la remodelación de un centro comunal financiado con el presupuesto participativo.

La DGCP determinó que el cabildo no utilizó el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, pese a tener acceso a la plataforma, ni publicó los documentos del expediente administrativo, además de incumplir los plazos legales entre la convocatoria, recepción de ofertas y adjudicación.

"El Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa infringió la normativa de compras y contrataciones públicas, específicamente la violación directa a los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación administrativa, afectando de manera sustancial la validez del procedimiento y comprometiendo la seguridad jurídica de los derechos de los proveedores interesados, así como los del interés general", estableció la DGCP en la resolución RIC-0029-2026.

Pide aplicar sanciones

En ese sentido, solicitó al cabildo identificar a los funcionarios y servidores públicos responsables de este procedimiento para que agotado el procedimiento disciplinario correspondiente, aplique las sanciones acordes con el artículo 66 de la Ley 340-06.

Las resoluciones fueron notificadas a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Liga Municipal Dominicana, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Pepca, para la investigación de posibles responsabilidades penales y administrativas.

La DGPC adelantó que dará a conocer los resultados de otras investigaciones sobre contrataciones realizadas por el cabildo de Jarabacoa fuera del sistema. Asimismo, recordó que estos procesos se rigen por la Ley 340-06, al haber sido realizados antes de la entrada en vigor de la Ley 47-25.

