Opción Democrática: "Hoy escuchamos un discurso que suena igual al de gobiernos anteriores"

Desde hace décadas los dominicanos quieren lo mismo: luz y agua limpia en sus hogares, que el salario alcance para llegar a fin de mes, vivir con tranquilidad y la certeza de que quien roba al Estado pague las consecuencias, expresó este viernes el partido Opción Democrática tras el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

"Hoy escuchamos un discurso de quien nos prometió un cambio que suena igual al de todos los gobiernos anteriores. Quisiéramos poder decir otra cosa, pero nuevamente, como cada 27 de febrero, escuchamos un gobierno que tiene una desconexión con la realidad que viven día a día las familias dominicanas", indicó la organización en una nota de prensa.

La entidad sostuvo que el Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) prometen convertir el país en uno desarrollado en una década, pero que estos seis años de gestión se han caracterizado por el deterioro sistemático de los servicios que utiliza la población.

Situación de servicios públicos y economía

En materia eléctrica, señaló que el país ha vivido dos apagones nacionales de más de 12 horas en un cuatrimestre y que solo el Distrito Nacional acumuló 4,075 horas sin electricidad, casi 170 días sin luz.

Indicó que, aunque el Gobierno celebra el aumento en la capacidad instalada, expertos han advertido la crisis desde 2021. También cuestionó la importación de barcazas de emergencia, como la de Los Negros de Azua, sin considerar el impacto ambiental y en la salud de los pescadores.

Sobre el costo de la vida, el partido calificó como "una vergüenza" que se anuncie que el salario mínimo más alto apenas supera la canasta básica del primer quintil. Afirmó que, pese a una inflación acumulada de 52 % desde 2017, no se ha aplicado el ajuste por inflación al Impuesto Sobre la Renta, lo que, según indicó, empobrece más a las familias.

Asimismo, criticó que el 88 % del presupuesto nacional se destine a gasto corriente y solo el 12% a inversión, señalando que la economía requiere una inversión social sostenida de al menos 4 % a 5 % del PIB para alcanzar la Meta RD 2036.

Desafíos en la lucha contra la corrupción y medio ambiente

En el ámbito ambiental, sostuvo que los ríos Ozama e Isabela continúan entre los más contaminados, que la megaminería en Cotuí ha desplazado familias y que la degradación ambiental y el cambio climático cuestan cerca del 1% del PIB cada año. También cuestionó la instalación de un centro de datos de Google por su demanda de agua y energía, y denunció la contaminación de la presa de Hatillo.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, el partido afirmó que en seis años no se han producido condenas firmes. Citó el caso Caso Odebrecht, que, según recordó, terminó con absoluciones en la Suprema Corte, así como el caso Antipulpo, que lleva más de dos años en juicio sin sentencia. También mencionó el caso de Senasa, en el que acusados habrían señalado que sobornos se destinaban a gastos de campaña del PRM.

Opción Democrática planteó que no basta con operaciones y arrestos, sino que se requieren condenas, devolución de dinero al Estado y reformas al sistema electoral para establecer topes de gasto, fiscalización, rendición de cuentas y sanciones.

"El desarrollo no se mide en números macroeconómicos, sino en la calidad de vida de la gente", concluyó el partido.

Te puede interesar Vargas acusa al Gobierno de recurrir a "medias verdades" en su rendición de cuentas