Partido Patria para Todos califica discurso de Abinader como una "improvisación y clientelismo"

Héctor Sanchez, quien preside el Partido Patria para Todos (PPT) . ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Patria para Todos (PPT) calificó este viernes la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader como un ejercicio de "improvisación y clientelismo" que prioriza el crecimiento estadístico sobre el bienestar humano de los dominicanos.

El PPT denunció que el mandatario no cumplió con el mandato de la Carta Magna al presentar un informe que se extendió por más de dos horas, abarcando ejecutorias de sus seis años de gobierno en lugar de limitarse al año fiscal 2025. Así lo indica una nota de prensa del partido.

Según la organización que preside Héctor Sanchez, este enfoque responde a presiones de la oposición y al prematuro proceso preelectoral de 2028.

Un modelo de servicios que "no genera desarrollo"

La organización política destacó que el crecimiento del 2.1 % en 2025 —muy por debajo de las proyecciones— es el resultado de un modelo agotado.

"El Gobierno insiste en un modelo productor de servicios que genera crecimiento, pero no desarrollo. Se celebra la inversión extranjera en turismo y zonas francas, pero se ignora que gran parte se financia con el ahorro nacional de los trabajadores (AFP), sin un impacto real en la capacidad productiva del país", señala el comunicado.

Abandono económico

El PPT sustentó su crítica en indicadores económicos presentados en el discurso oficial:

Criticó el silencio de Abinader sobre el servicio de la deuda. Además, señaló que de los 80,196.9 millones de dólares acumulados desde 2012, el 44.2 % (más de 16,000 millones de dólares) corresponde a los dos gobiernos de Abinader.

Denunció que el 89 % del presupuesto se destina a gastos corrientes, mientras que la inversión pública apenas llega al 11%, la cifra más baja de los últimos 30 años.

Indicó que a pesar de representar el 98 % del tejido empresarial, las MiPymes recibieron menos del 20 % de los recursos liberados por el Banco Central, mientras el sector servicios acaparó más del 70 %.

Salarios y servicios precarios

En el plano social, el PPT desmintió el éxito de la política salarial del PRM, al señalar que el salario mínimo actual de 29,872.00 pesos y que apenas cubre el 60 % de la canasta familiar básica en el Gran Santo Domingo, la cual ronda los 50,000 mil pesos.

"No es caridad lo que necesitan los pobres a través de tarjetas, sino empleos permanentes y servicios públicos de calidad", enfatizó el partido, citando el deterioro en la tarifa eléctrica, las pérdidas de las Ede y los pobres resultados en las pruebas PISA como evidencia de una gestión ineficiente.

El PPT concluyó que las obras anunciadas por el Ejecutivo son "hijas de la improvisación" y no se insertan en una verdadera Estrategia de Desarrollo Nacional, condenando al país a un ciclo de pobreza y endeudamiento que el discurso oficial intentó ocultar tras una cortina de cifras macroeconómicas.