Codue pide que el crecimiento económico del país se traduzca en bienestar real y equidad social

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) calificó este lunes como “técnico y extenso” el discurso de rendición de cuentas pronunciado por el presidente Luis Abinader Corona, el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.

El pastor Lacen Custodio destacó que las proyecciones económicas y los logros sociales presentados por el mandatario envían un mensaje de estabilidad y visión de futuro para la nación.

"Vemos con optimismo las metas planteadas en la 'Meta RD 2036', que busca duplicar el tamaño de nuestra economía y alcanzar el desarrollo en una generación", expresó el líder religioso mediante una nota de prensa.

A través de una nota de prensa, el presidente de Codue, Feliciano Lacen Custodio, emitió un juicio crítico sobre los desafíos pendientes. Señaló que, si bien las cifras macroeconómicas son alentadoras, el mayor reto del Gobierno es lograr que este crecimiento se sienta de manera equitativa en la mesa de cada dominicano.

Desafíos sociales y económicos señalados por el Codue

"Solo la reforma de la ley de salud (Ley 87-01) se lleva más del 50 % del presupuesto de las familias. Cuando se va a un hospital o farmacia no cubre los medicamentos, pues se manejan con un catálogo obsoleto y, al parecer, es algo intocable. Por otro lado, el problema eléctrico, el cual sigue siendo un gran desafío, por lo que se deben buscar alternativas", dijo.

"Como entidad que representa a una gran parte de la comunidad de fe, nos preocupa que el costo de la vida y el acceso a servicios básicos de calidad sigan siendo una lucha diaria para los sectores más vulnerables. El discurso fue robusto en datos, pero la población espera que estas afirmaciones se traduzcan en prácticas reales y tangibles", subrayó Lacen.

El Codue enfatizó que para que el bienestar llegue "a cada hogar de esta nación", como prometió el presidente, es imperativo seguir trabajando con la seguridad ciudadana. Dijo que aunque se reporta la tasa de homicidios más baja registrada (8.15 por cada 100 mil habitantes), la percepción de inseguridad en los barrios sigue siendo alta.

Señaló que es fundamental que los incrementos al salario mínimo se mantengan siempre por encima de la inflación real para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, tanto del sector público como del privado. Esta medida debe contemplar de manera integral a quienes sostienen servicios esenciales, como conserjes, porteros de escuelas y camilleros de hospitales, garantizando condiciones dignas y mayor estabilidad económica para sus familias.

Asimismo, indicó que la reforma educativa debe trascender la fase de consulta y concretarse en acciones que permitan consolidar un sistema que forme ciudadanos con sólidos valores y competencias técnicas acordes a las demandas actuales. Paralelamente, dijo que es indispensable reforzar el compromiso con las áreas protegidas y el medioambiente, asegurando la conservación de las fuentes acuíferas y promoviendo un desarrollo sostenible que garantice bienestar para las futuras generaciones.

"Esperamos que este 2026 sea el año donde las promesas de desarrollo tecnológico y reformas profundas se conviertan en soluciones definitivas para el desempleo y la desigualdad. Estaremos vigilantes y orando para que el Gobierno mantenga su “brújula moral” en la lucha contra la corrupción y la búsqueda del bien común", finalizó el Codue.