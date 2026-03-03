Omar Fernández cuestiona que más del 75 % de nuevos empleos provengan del sector público

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, manifestó este martes su preocupación luego de que en su rendición de cuentas el presidente de la República, Luis Abinader, informara la creación de 134 mil empleos formales y aseguró que más del 75 % de esas plazas corresponden al sector público.

Preocupaciones sobre el crecimiento del empleo y su sostenibilidad

Al reaccionar al discurso del presidente Luis Abinader, el legislador consideró que el modelo de crecimiento del empleo no es sostenible si descansa mayoritariamente en la expansión de la nómina estatal.

"Lo que ahí no se dijo es que más del 75 % de esos nuevos empleos vienen del sector público. Lejos de celebrar lo que debería ser el rol del Estado, promover que sea el sector privado el que genere riquezas y buenos empleos, bien remunerados", expresó.

Fernández sostuvo que el dinamismo económico debe estar impulsado principalmente por el sector privado, al que definió como el motor natural de generación de riqueza y oportunidades estables en la República Dominicana.

Advirtió que un crecimiento sustentado en el empleo público incrementa el gasto corriente y puede presionar las finanzas del Estado, obligando a recurrir a mayor endeudamiento o a aumentos impositivos.

Impacto de la morosidad e inflación en las familias dominicanas

"Los dominicanos no aspiran a una nómina más abultada; aspiran a empleos de calidad, sostenibles y con capacidad de crecimiento", afirmó.

Morosidad e inflación

El senador también alertó en el documento sobre el aumento en la morosidad bancaria, que —según indicó— se ha duplicado en los últimos dos años, reflejando que muchas familias están recurriendo al crédito para cubrir gastos esenciales.

"No es una tarjeta para darse un gusto. Es literalmente coger fiao´ para sobrevivir" Omar Fernández Senador del DN “

Pide no aplicar indexación salarial

Asimismo, indicó que la inflación en alimentos alcanzó un 8.2 %, lo que impacta directamente el poder adquisitivo de los hogares. "La funda del súper va cada vez más vacía con el mismo dinero", agregó.

Fernández reiteró su llamado a que el Gobierno no aplique la indexación del impuesto sobre la renta a los salarios, a fin de aliviar la carga económica de las familias frente al alza del costo de vida.

El legislador concluyó que, aunque no se opone a proyectos de visión futurista, antes deben atenderse problemas estructurales como los apagones, el costo de la vida y el acceso efectivo a servicios de salud.