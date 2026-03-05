Encuesta LS Consulting: 47 % de los dominicanos prefiere que el país sea dirigido por alguien nuevo

Personas cruzan una vía en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Una encuesta nacional divulgada por la firma LS Consulting indica que una parte importante de la población dominicana expresa preferencia por una renovación del liderazgo político. El estudio señala que 47 % de los consultados considera que el país debería ser dirigido por alguien nuevo, fuera de la clase política tradicional.

La medición forma parte del estudio Clima Social, Ola 6, realizado a nivel nacional, y refleja un cambio en las expectativas ciudadanas sobre el tipo de liderazgo que debería encabezar el país en los próximos años.

Preferencia por renovación

Cuando se preguntó qué escenario se acerca más a lo que preferirían los ciudadanos, casi la mitad optó por la llegada de una figura nueva al liderazgo nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/3-b0079db9.png

Las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera:

47 % prefiere que gane alguien nuevo, fuera de la clase política tradicional.

30 % preferiría que gane un partido diferente.

20 % considera que podría continuar el mismo partido, pero con cambios importantes.

3 % cree que debería continuar el mismo partido y la misma línea actual.

El resultado coloca la opción de renovación personal por encima de cualquier otra alternativa, lo que sugiere un mayor interés en nuevas figuras que en cambios únicamente partidarios.

Contexto de insatisfacción

La preferencia por un liderazgo nuevo aparece en un contexto en el que la percepción sobre el rumbo del país se ha deteriorado en los últimos meses.

Según el estudio, 71 % de los encuestados considera que la República Dominicana va en dirección equivocada, mientras 18 % cree que avanza en la dirección correcta y 11 % no tiene una opinión definida.

La tendencia se ha consolidado desde mediados de 2025. En julio de ese año la percepción negativa superó por primera vez el 70 %, nivel que se ha mantenido prácticamente estable en las mediciones posteriores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/2-1968cb93.png

La evolución de la percepción sobre el rumbo del país muestra ese cambio:

Octubre 2024: 56 % dirección incorrecta.

Enero 2025: 60.4 %.

Abril 2025: 60 %.

Julio 2025: 70 %.

Octubre 2025: 72 %.

Enero 2026: 71 %.

Brecha entre percepción del país y expectativas personales

A pesar de la evaluación crítica sobre la dirección del país, el estudio identifica una diferencia entre la percepción colectiva y las expectativas personales.

El informe describe una situación en la que la preocupación domina cuando los ciudadanos evalúan la situación general, pero persiste un nivel de optimismo cuando se refieren a su vida individual.

En ese sentido, 58 % de los consultados expresa emociones positivas como esperanza, motivación u optimismo frente al inicio del año.

Además, 68 % cree que su vida personal estará mejor en los próximos dos o tres años, lo que sugiere que el optimismo individual convive con una visión crítica del escenario nacional.

Ficha técnica

El estudio se realizó con 800 entrevistas a hombres y mujeres entre 18 y 65 años, pertenecientes a distintos niveles socioeconómicos y con cobertura nacional.

El levantamiento se efectuó en línea, mediante un cuestionario semiestructurado de aproximadamente 10 minutos, con un margen de error de ±3.5 %.

Según la ficha técnica, el muestreo utilizado fue por conveniencia, aunque la distribución de la muestra se describe como representativa de la población adulta del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/c40c28ec-3117-410b-ae8b-3bc78a714120-5503e468.jpg