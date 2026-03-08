Daniel Toribio dice discurso público debe verificarse con datos y no solo aplaudirse

Daniel Toribio (derecha) es dirigente de la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

El dirigente político y economista Daniel Toribio afirmó que los discursos de rendición de cuentas de los gobiernos deben ser sometidos a verificación técnica y contrastados con datos oficiales, como parte del control democrático.

El también miembro del partido Fuerza del Pueblo señaló que en democracias consolidadas es habitual que medios de comunicación, universidades y centros de investigación analicen las afirmaciones presentadas en los discursos presidenciales para comprobar su veracidad.

"En una democracia madura, la rendición de cuentas no termina cuando el presidente concluye su discurso. En ese momento comienza el trabajo de verificar cada cifra, cada comparación y cada promesa medible", expresó.

Toribio sostuvo que una de las distorsiones más comunes en el debate público consiste en seleccionar el punto de comparación más favorable para presentar los resultados.

Análisis y cifras sobre la deuda pública dominicana

Como ejemplo, citó las afirmaciones sobre la deuda pública incluidas en el discurso de rendición de cuentas presentado el 27 de febrero, con motivo del Día de la Independencia Nacional de la República Dominicana.

Explicó que comparar el nivel actual de la deuda con el año 2020 puede inducir a interpretaciones equivocadas, debido a que ese período estuvo marcado por el impacto económico de la pandemia de COVID-19.

Indicó que al tomar como referencia el año 2019, previo a la pandemia, la deuda consolidada representaba el 53.46 % del PIB, mientras que para 2025 se ubica alrededor de 58.5 %, lo que implica un incremento cercano a cinco puntos porcentuales.

Asimismo, señaló que datos de la Dirección General de Crédito Público de la República Dominicana muestran que la deuda del Sector Público No Financiero pasó de 45.4 % del PIB en 2023 a 46.3 % en 2024 y a 47.9 % en 2025.

"El debate público mejora cuando las afirmaciones se contrastan con evidencia. Auditar el discurso político no debilita la democracia; la fortalece", concluyó