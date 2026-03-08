Fuerza del Pueblo impulsa liderazgo femenino con ciclo de conferencias nacionales

La Secretaría de la Mujer de la Fuerza del Pueblo inició una agenda nacional de conferencias. ( FUENTE EXTERNA )

La Secretaría de la Mujer del partido Fuerza del Pueblo informó que inició este domingo una agenda nacional de conferencias con el objetivo de fortalecer el liderazgo político femenino, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.

La jornada comenzó con la conferencia "Ser, decir y liderar: la narrativa estratégica del liderazgo femenino en la política", impartida de manera virtual por la consultora política mexicana Mayté García Miravete, señala una nota de prensa del partido.

La actividad se desarrolló en el auditorio de la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en Santo Domingo, con la participación de dirigentes, militantes y miembros de la Dirección Política de la organización.

La secretaria de la Mujer del partido, Angie Brooks, afirmó que la iniciativa busca fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres dentro de la organización y en la vida política nacional.

Durante su intervención, García Miravete destacó la importancia de la narrativa en el ejercicio del liderazgo político. "La política no es solo gestión, es percepción, y la percepción se construye con narrativa estratégica", expresó.

La estratega también exhortó a las mujeres a construir y defender su propio discurso político. "No podemos dejar que otros cuenten nuestra narrativa", señaló.

Llamado de Leonel Fernández

En el encuentro también participó Ingrid Mendoza, excandidata vicepresidencial de Fuerza del Pueblo junto al presidente del partido, Leonel Fernández, quien llamó a fortalecer la sororidad entre mujeres y a superar los estigmas que aún persisten en la política.

La conferencia fue presentada y moderada por la politóloga y comunicadora Edhoarda Andújar.

La organización informó que esta actividad forma parte de la agenda del Mes de la Mujer, que incluirá encuentros formativos en distintas demarcaciones del país, entre ellas Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís y Mao, así como en la diáspora en Nueva York y New Jersey.

