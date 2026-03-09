El vicepresidente y coordinador político del partido Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, lanzó duras críticas este lunes a las autoridades y les exhortó "a dejar el bulto" e ir en auxilio de los comunitarios del municipio Gaspar Hernández, de la provincia Espaillat, luego de las inundaciones que sufrió por las lluvias, "que han dejado a esos comunitarios en una situación deplorable".

De acuerdo a una nota de prensa, el exprocurador general de la República dio las declaraciones en el marco de la juramentación de las autoridades de la organización política en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Jiménez Peña afirmó que el pasado sábado la dirección provincial de la FP, en Espaillat, desarrolló varios operativos de ayudas sociales, que incluyeron donaciones de raciones alimenticias y un amplio operativo médico, con el objetivo de llevar aliento y "una mano amiga" a esa importante comunidad.

Críticas al gobierno del PRM

El vicepresidente de la FP agregó que mientras ellos accionan, el gobierno del PRM permanece indolente frente al sufrimiento de miles de ciudadanos que lo perdieron todo en ese hecho fatídico.

"Gracias a Dios que hoy nuestra Fuerza del Pueblo fue en asistencia a esos hogares de Gaspar Hernández. La Fuerza del Pueblo en solidaridad con esas familias damnificadas y que perdieron todos sus ajuares en Gaspar Hernández.", sostuvo el político.

Jiménez indicó que la organización política está dando "un espaldarazo con solidaridad, con un esfuerzo extraordinario con los recursos propios" de los militantes de Gaspar Hernández.

Ayuda social y compromiso

"Un ejemplo para que el gobierno vea que la Fuerza del Pueblo, con nuestro líder, el compañero Leonel Fernández, siempre va en auxilio de los más necesitados de nuestro país.", expresó.