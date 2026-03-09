Triunfo de RD sobre Israel: cuando un juego de béisbol entra en la geopolítica

La victoria de la República Dominicana sobre Israel en el Clásico Mundial de Béisbol debía ser, en principio, una historia puramente deportiva. En el terreno fue eso: una demostración del poder ofensivo dominicano y una nueva afirmación del peso del país en el béisbol internacional.

Pero en el ecosistema digital contemporáneo casi nada permanece confinado al deporte.

Horas después del partido, el resultado comenzó a circular en redes sociales acompañado de comentarios que poco tenían que ver con el marcador. Para sectores pro-palestinos, la derrota del equipo israelí fue interpretada como un símbolo más dentro del conflicto político que enfrenta a Israel con los palestinos.

Entre las voces que amplificaron la reacción estuvo Mia Khalifa, figura conocida por su enorme presencia en redes sociales. Khalifa, nacida en el Líbano y criada en Estados Unidos, alcanzó notoriedad internacional hace una década como actriz de cine para adultos, una etapa breve de su vida que paradójicamente la convirtió en una de las personalidades más reconocibles del internet.

Con el paso de los años abandonó esa industria y se ha reinventado como comentarista digital y activista, particularmente vocal en temas relacionados con Medio Oriente. Hoy cuenta con millones de seguidores en plataformas sociales, donde suele pronunciarse con frecuencia sobre la causa palestina.

Tras el triunfo dominicano, Khalifa publicó en su cuenta de X una imagen de comida típica de la República Dominicana acompañada de un mensaje celebrando la derrota del equipo israelí. El gesto, cargado de ironía, se viralizó rápidamente: "El Líbano le dio a la República Dominicana quipes y esta lo agradeció con una pela de calzón quitado", publicó la actriz con una foto de quipes, mangú y salami.

Reacciones y posicionamientos oficiales tras el partido

Muchos usuarios dominicanos respondieron con humor, identificando los platos o celebrando que la gastronomía criolla apareciera inesperadamente en una conversación internacional. Otros se sorprendían de que un resultado del béisbol dominicano estuviera siendo comentado en medio de una discusión geopolítica.

La intevención del Estado Palestino

La polémica se amplificó aún más cuando la State of Palestine Mission to the United Nations también compartió en redes contenido relacionado con el triunfo dominicano sobre Israel, un gesto interpretado por algunos como una celebración simbólica del resultado. Esto provocó, de inmediato, la reacción de la Embada de Israel en la República Dominicana recordándole que "Les recordamos que no existe un estado palestino, como tampoco su equipo de béisbol".

Qué lo qué! https://t.co/VqJdjbO6vZ — State of Palestine (@Palestine_UN) March 9, 2026

Les recordamos que no existe un estado palestino, como tampoco su equipo de béisbol. https://t.co/ZClUQGMf38 — Israel en Rep. Dom. (@IsraelinRepDom) March 10, 2026

El país reconoció hace años el Estado palestino, como se encargó de recordar alguien con la publicación de una copia del documento oficial que sella las relaciones diplomáticas entre ambos.

Para activistas pro-palestinos, cualquier derrota de Israel en escenarios internacionales adquiere un significado político. Para sectores pro-israelíes, en cambio, este tipo de reacciones constituye una politización indebida del deporte.

RD quedó atrapada

En realidad, la República Dominicana quedó atrapada —sin proponérselo— en una disputa narrativa global.

La selección dominicana no tiene relación alguna con el conflicto de Medio Oriente. Para los jugadores y los aficionados del país, el partido fue simplemente una demostración más del talento beisbolero nacional.

Sin embargo, el episodio ilustra un rasgo característico de nuestro tiempo: los eventos deportivos internacionales se han convertido en escenarios donde también se libran batallas simbólicas de la política global.

Así, una victoria del béisbol dominicano —celebrada en el Caribe con el entusiasmo habitual— terminó circulando en redes de Medio Oriente, en debates diplomáticos y en las trincheras digitales del conflicto israelí-palestino.

En el diamante, sin embargo, la historia fue mucho más simple.

La República Dominicana ganó un juego de béisbol. Y lo ganó con autoridad, 10 carreras por 1, en Miami, donde hay una importante población judía sobre todo en el norte.