Abinader recibe con "orgullo" distinción de la SIP sobre la libertad de prensa

El presidente Luis Abinader afirmó este martes que recibe con "mucho orgullo" la distinción de la Sociedad Interamericana de Prensa( SIP) que coloca a la República Dominicana en primer lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, de acuerdo al informe divulgado por esa institución internacional.

Conforme a una nota de prensa difundida por la Presidencia, el mandatario sostuvo que asume el reconocimiento de la SIP como un mayor compromiso con el fortalecimiento institucional y la democracia del país. Además, dijo que es un logro no solo para el gobierno, sino también para el pueblo dominicano.

El jefe del Estado Dominicano se refiere al informe que destaca que República Dominicana logró un índice de 82.17 puntos sobre 100, siendo el único país que se ubicó en la franja "Con Libertad de Prensa", en el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que analiza las condiciones del ejercicio del periodismo en las Américas.

El gobernante dominicano dijo que esa distinción "lo compromete aún más a n continuar profundizando y ampliando las libertades públicas en República Dominicana, con el propósito de seguir mejorando las condiciones de vida de nuestras gentes y nuestro país continúe siendo un modelo democrático e institucional en el mundo".

Agradeció el reconocimiento internacional de la SIP, entidad que considera un guardián vigilante de las libertades de expresión y prensa en el continente americano.

Observaciones de la SIP

Pese a que República Dominicana se situó en el primer lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec 2025, la SIP señala que "esta estabilidad es precaria y se encuentra amenazada por factores que limitan el ejercicio pleno de las libertades fundamentales".

"A pesar de mantener uno de los entornos más libres para el periodismo en las Américas, esta estabilidad es precaria y se encuentra amenazada por factores que limitan el ejercicio pleno de las libertades fundamentales", apuntó.

De acuerdo con la SIP, la República Dominicana "vive un período crítico para la libertad de expresión y de prensa, caracterizado por una mordaza sigilosa que combina la fragilidad económica de los medios, el uso discrecional de la publicidad estatal como herramienta de control, y las tensiones generadas por nuevas propuestas legislativas", entre ellos el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), que "plantea riesgos de censura".

"Aunque el país es reconocido internacionalmente por su apertura mediática, enfrenta desafíos internos significativos, incluyendo la migración de inversión publicitaria a plataformas globales, lo que compromete la independencia editorial y expone a los medios a presiones políticas y comerciales", agregó el informe.

Además, dice que el discurso del presidente Abinader sobre la libertad de prensa "se ve opacado por mecanismos de presión económica".

En respuesta a estas preocupaciones, periodistas han protestado contra el aumento de barreras informativas.