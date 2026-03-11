Diputado Elías Wessin Chávez acudirá a foro de seguridad en Miami

El diputado nacional y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, participará en el Miami Security Forum 2026, un encuentro sobre temas de seguridad regional que se celebrará del 18 al 20 de marzo en Miami, Estados Unidos.

La invitación fue extendida por Kevin D. Roberts, presidente de The Heritage Foundation, una organización conservadora estadounidense que organiza el evento, conforme a una nota de prensa.

El foro se realizará en el Trump National Doral Miami y reunirá a cerca de 200 participantes, entre ellos funcionarios vinculados a seguridad nacional, autoridades de defensa y representantes del sector privado de varios países.

Cooperación y temas

De acuerdo con los organizadores, el encuentro busca discutir desafíos de seguridad en el hemisferio occidental y promover cooperación entre líderes de la región.

Entre los temas previstos figuran el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, la migración irregular, la influencia de potencias externas en América y el fortalecimiento de las democracias en la región.

En la comunicación enviada al legislador dominicano, Roberts señaló que la participación de Wessin Chávez aportará su perspectiva en las discusiones con autoridades de seguridad de distintos países del hemisferio.

El Miami Security Forum es un evento privado y por invitación, orientado a debatir estrategias frente a desafíos de seguridad regional, según la organización convocante.