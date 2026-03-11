El presidente de Chile, José Antonio Kast, interrumpió este miércoles brevemente el protocolo durante un almuerzo oficial con delegaciones internacionales para felicitar al mandatario dominicano, Luis Abinader, y a la primera dama, Raquel Arbaje, quienes celebran su aniversario número 31 de matrimonio.

El gesto ocurrió en el Palacio de Cerro Castillo, en el marco de las actividades oficiales tras la transmisión de mando presidencial en Chile. Durante su intervención, Kast pidió la atención de los presentes para dedicar un brindis especial a la pareja presidencial dominicana.

"Hoy es un día muy relevante porque celebran su aniversario número 31. A nuestros grandes amigos de República Dominicana queremos agradecerles su presencia y el afecto que siempre nos han brindado", expresó el mandatario chileno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/whatsapp-image-2026-03-11-at-70148-pm-860076b5.jpeg Raquel Arbaje brinda por la felicitación. (FUENTE EXTERNA)

Relaciones bilaterales y cooperación regional

En su mensaje, Kast también valoró la relación entre Chile y República Dominicana y manifestó la disposición de su gobierno de fortalecer la cooperación con la región.

Asimismo, el presidente chileno hizo referencia a la situación de Haití, destacando la necesidad de trabajar conjuntamente por la estabilidad de la isla que comparte con República Dominicana.

En el encuentro también participó el rey de España, Felipe VI, quien sostuvo reuniones bilaterales con las autoridades chilenas durante su visita al país.

La felicitación generó un momento distendido entre los asistentes al almuerzo oficial, donde líderes y delegaciones internacionales compartieron tras la ceremonia de cambio de mando celebrada en Chile.