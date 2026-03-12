FP denuncia que hogares dominicanos pasan en promedios 192 días al año sin agua potable

Hamlet Otáñez señalo que alrededor de 33.5 millones de hogares pasan sin agua potable. ( FUENTE EXTERNA )

El titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento del partido Fuerza del Pueblo (FP), Hamlet Otáñez, afirmó este jueves que millones de familias en la República Dominicana enfrentan una grave crisis de abastecimiento de agua potable, al señalar que los hogares conectados a las redes públicas pasan en promedio 192 días al año sin recibir agua por tubería.

Otáñez explicó que durante 2025 alrededor de 2.66 millones de hogares formalmente conectados a los sistemas operados por el Instituto Nacional de Aguas Alcantarillados (Inapa), la Corporación del Acueducto y Alantarillado de Santo Domingo (CAASD) y las corporaciones provinciales registraron interrupciones tan prolongadas e intermitentes del servicio, lo que equivale a más de la mitad del año sin suministro continuo.

Según los levantamientos realizados por la secretaria del partido (FP) esta situación representa alrededor de 33.5 millones de hogares sin servicio de agua potable cada día, indica una nota de prensa de la entidad política.

El dirigente sostuvo que estas cifras contradicen lo planteado por el presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas, en el que aseguró que el país avanza hacia una transformación histórica del sector hídrico y que medio millón de personas adicionales han sido incorporadas al acceso al agua potable.

Otáñez indicó que los hallazgos presentados por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento muestran una realidad distinta, caracterizada por tandas prolongadas de suspensión, baja presión, interrupciones recurrentes del servicio y agua que, en muchos casos, llega en condiciones inadecuadas para el consumo humano.

"Una cosa es exhibir cifras de cobertura en los informes oficiales y otra muy distinta es garantizar que el agua llegue de forma continua y segura a los hogares. En el país se ha querido confundir conexión con servicio real", expresó Otáñez.

El informe presentado por la Secretaría identifica 211 hallazgos de escasez, racionamiento, baja presión o interrupción del servicio en las 31 provincias y el Distrito Nacional, lo que evidencia que la problemática del agua potable no se limita a comunidades específicas, sino que se ha convertido en una situación de alcance nacional.

Los levantamientos abarcan localidades del Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, así como provincias como Puerto Plata, Monte Plata, Elías Piña, El Seibo, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Monte Cristi, San José de Ocoa, Peravia, La Romana, Pedernales, Independencia y Valverde, entre otras.

Impacto y reacciones en comunidades afectadas

El dirigente explicó que en varios de esos territorios se documentaron hogares que pasan entre siete y quince días sin recibir agua por la red pública, además de casos en los que el suministro llega turbio, con mal olor o con niveles de presión insuficientes para su uso cotidiano.

Durante su exposición, citó el caso de Haina, donde aseguró que un acueducto presentado por el Gobierno en 2023 como solución definitiva no ha logrado resolver el problema de abastecimiento en varios sectores, que continúan dependiendo de camiones cisterna y enfrentando interrupciones frecuentes del servicio.

El titular de la Secretaría afirmó que, incluso, obras presentadas recientemente por el Gobierno han sido objeto de cuestionamientos por parte de las comunidades.

En Navarrete, indicó, residentes protestaron por falta de agua pocos días después de la inauguración de un nuevo acueducto, mientras que en Monción surgieron denuncias de que el servicio no estaba llegando con normalidad a los hogares pese a los anuncios oficiales.

El dirigente afirmóó que la crisis no se limita a la cantidad de agua disponible, sino también a problemas de calidad del suministro y fallas en los sistemas de saneamiento, que en algunos lugares han generado reboses de aguas residuales y situaciones que afectan la salud pública.

Ante esta situación, Otáñez afirmó que el país enfrenta una crisis estructural en el sistema de agua potable y saneamiento, por lo que consideró necesario impulsar políticas públicas orientadas a garantizar continuidad del servicio, mantenimiento de la infraestructura y mejora en la calidad del agua.

"El pueblo dominicano no necesita más anuncios ni propaganda. Lo que necesita es agua en la llave, agua limpia y agua todos los días", expresó.