Clásico: Abinader también acude al malecón a disfrutar juego entre RD y EE. UU.

Clásico. Luis Abinader, presidente de la República, y la alcaldesa Carolina Mejía se abrazan ante una jugada del equipo dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader acudió la noche de este lunes a la Plaza Santo Domingo en el Malecón de Santo Domingo, desde donde la Alcaldía del Distrito Nacional transmite en pantalla gigante el duelo entre la República Dominicana y Estados Unidos del Clásico Mundial de Béisbol.

El juego de esta noche es por el pase a la final de la competencia. El ganador se medirá por el trofeo al ganador entre Italia y Venezuela, encuentro que se realizará mañana lunes.

El lugar está repleto de personas que se dieron cita para disfrutar de uno de los partidos más críticos de los que la escuadra dominicana ha enfrentado.

La llegada del mandatario tomó por sorpresa a los presentes, quienes lo recibieron entre muestras de entusiasmo, saludos y aplausos.

El mandatario se sentó en primera fila junto a la alcaldesa Carolina Mejía. Ambos llevan la gorra con el logo del equipo dominicano.

En el lugar también se dio cita el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.