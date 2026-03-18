El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, denunció este miércoles en el Senado presuntas irregularidades en operativos contra la migración ilegal de haitianos, asegurando que se estarían produciendo cobros indebidos y abusos durante las detenciones.

Al agotar un turno en la sesión, el legislador afirmó que lleva años advirtiendo sobre la problemática migratoria en el país.

"Yo tengo cinco años aquí en el Senado pasando el tema del problema de la migración haitiana en este país", expresó.

En esa misma línea, dijo que, aunque el Gobierno realiza esfuerzos para enfrentar la migración irregular, hay prácticas que deben ser corregidas, y agregó: "No es para que empleados de Migración, militares, civiles, sectores estén cogiendo dinero, entrando a la finca después de las seis de la tarde, que está la cartera, teléfono, dinero y hasta la ropa", sostuvo.

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"Para llegar aquí tienen que pagar 25 y 30 mil pesos"

El senador aseguró que, según sus denuncias, a migrantes haitianos se les estaría exigiendo dinero durante los operativos.

"Para llegar aquí tienen que pagar 25 y 30 mil pesos, y al otro día lo mismo", indicó.

Asimismo, calificó estas acciones como delitos graves: "Eso es un atraco que le están dando".

También cuestionó la forma en que se ejecutan las intervenciones, al señalar que se realizan en horarios y condiciones inadecuadas.

"Aquí después de las seis de la tarde está prohibido entrar a propiedades a sacar haitianos", dijo.

"Ese relajo debe acabarse"

El legislador insistió en que estas situaciones no solo ocurren en su provincia, sino que se repiten en otras demarcaciones del país.

"Este es un problema del país, no es un problema de Santiago Rodríguez", manifestó.

Al finalizar su turno de ponencia, reiteró su llamado a poner fin a estas prácticas y a manejar la situación migratoria con mayor rigor.

"Ese relajo debe acabarse en este país... estamos llenos, estamos llenos de haitianos y hay que sacarlos, pero vamos a hacer actuaciones serias", manifestó Marte