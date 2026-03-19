Presidente Abinader encabeza segundo Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional

En el centro, el presidente Luis Abinader encabeza el Consejo de Gobierno. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Gobierno dominicano realiza este jueves el segundo Consejo de Gobierno en lo que va de este año, encabezado por el presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los puntos específicos que serán abordados durante la sesión.

Se espera que al finalizar el encuentro se emita información oficial que permita conocer los temas tratados y las medidas acordadas.

Primer Consejo de Gobierno de 2026

El primer Consejo de Gobierno se realizó el pasado mes de enero, donde se definió un paquete de entre 40 y 50 acciones estratégicas que serán priorizadas dentro de los más de 650 programas y productos presupuestarios contemplados en el Plan Operativo del Gobierno para 2026, con el objetivo de impactar directamente las 10 metas prioritarias de la actual gestión.

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