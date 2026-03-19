×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Consejo de Gobierno República Dominicana
Consejo de Gobierno República Dominicana

Presidente Abinader encabeza segundo Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional

Se espera que el Consejo de Gobierno aborde temas relevantes para el desarrollo de las 10 metas prioritarias de la gestión actual

  • Stephanie Hilario Soto - Twitter
Expandir imagen
Presidente Abinader encabeza segundo Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional
En el centro, el presidente Luis Abinader encabeza el Consejo de Gobierno. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

El Gobierno dominicano realiza este jueves el segundo Consejo de Gobierno en lo que va de este año, encabezado por el presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña.

  • Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los puntos específicos que serán abordados durante la sesión.

Se espera que al finalizar el encuentro se emita información oficial que permita conocer los temas tratados y las medidas acordadas.

RELACIONADAS

Primer Consejo de Gobierno de 2026

El primer Consejo de Gobierno se realizó el pasado mes de enero, donde se definió un paquete de entre 40 y 50 acciones estratégicas que serán priorizadas dentro de los más de 650 programas y productos presupuestarios contemplados en el Plan Operativo del Gobierno para 2026, con el objetivo de impactar directamente las 10 metas prioritarias de la actual gestión.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista dominicana egresada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También es locutora, maestra de ceremonias y modelo, así como conductora y productora de su propio espacio digital Acceso VIP.