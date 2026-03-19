RD mejora en libertad de prensa y EE. UU. pierde categoría de "democracia liberal"

A diferencia de otros países que escalan posiciones por el deterioro de terceros, la República Dominicana presenta una mejora real en su desempeño. ( FUENTE EXTERNA. )

En un contexto global en el que los avances democráticos de las últimas décadas muestran retrocesos, la República Dominicana registra un desempeño distinto. Según el Informe de Democracia 2026 del Instituto V-Dem, el país mantiene estabilidad institucional y avanza en un proceso de profundización democrática, en contraste con tendencias globales hacia el autoritarismo.

A diferencia de otros países que escalan posiciones por el deterioro de terceros, la República Dominicana presenta una mejora real en su desempeño. El informe la ubica en el puesto 64 del Índice de Democracia Liberal (LDI), con una puntuación de 0.50. Desde 2018, el país ha incrementado su valor en 0.166 puntos, lo que lo coloca entre los cinco con mayor mejora dentro de los procesos de democratización independientes.

El informe vincula este avance a medidas adoptadas a partir de 2020. Entre ellas figuran reformas orientadas a la independencia del poder judicial y a la alternancia en el poder.

En 2025, se aprobaron normas para fortalecer la transparencia electoral y se ampliaron acciones contra la corrupción. Estas medidas incidieron en la percepción sobre el funcionamiento institucional.

El reporte señala que, mientras el país mejora sus indicadores, el entorno global atraviesa una fase de autocratización. Para el promedio mundial, los niveles de democracia retroceden a valores similares a los de 1978.

En el plano regional, el informe describe a la República Dominicana como una democracia electoral en ascenso. En contraste, identifica procesos de deterioro en países como Argentina y México.

En los componentes específicos, el país muestra resultados destacados en el Índice de Democracia Electoral (EDI), donde ocupa el puesto 46 con una puntuación de 0.74. En el Índice Deliberativo, alcanza el puesto 22 con 0.90, lo que refleja niveles altos de pluralismo y debate en la toma de decisiones públicas.

Cambios y retrocesos en el contexto global y regional

De acuerdo con V-Dem, el 74% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos, mientras una proporción menor reside en democracias liberales. La libertad de expresión presenta retrocesos en decenas de países.

En este contexto, el país muestra indicadores altos en deliberación pública y participación, en contraste con tendencias de restricción en otros sistemas.

El informe también registra variaciones en países con tradición democrática. Estados Unidos pasa de la categoría de democracia liberal a democracia electoral, en medio de cambios en sus indicadores institucionales.

Los datos señalan deterioro en controles al poder ejecutivo y en variables asociadas a la libertad de expresión.

Los investigadores señalan que la libertad de expresión en Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, mencionan la "supresión e intimidación de medios y voces disidentes" como factores relevantes en el deterioro del sistema democrático.

El reporte también vincula esta tendencia con acciones del presidente Donald Trump, incluyendo lo que describe como ataques a la prensa, la academia y sectores críticos. Según el documento, durante su primer mandato se sentaron bases que se han profundizado en su segundo período, caracterizado —según los autores— por una concentración más rápida de poder en la presidencia.

Entre los elementos citados figuran retrocesos en protecciones de derechos civiles, intentos de limitar a grupos opositores y una reducción de los controles legislativos, en un contexto de Congreso controlado por el Partido Republicano.

V-Dem advierte además sobre el fenómeno de la autocensura en medios de comunicación, que define como una respuesta preventiva ante posibles represalias o restricciones. Este patrón, indica el informe, se observa en cerca de 40 países, incluido Estados Unidos.

Comportamiento regional

En América Latina y el Caribe, la República Dominicana figura entre los países que mejoran sus indicadores, junto a Brasil, Bolivia y Guatemala. El informe también identifica retrocesos en otros países de la región.

El análisis destaca que los avances dominicanos responden a decisiones internas y a reformas institucionales.

El Informe de Democracia 2026 posiciona al país entre los casos con mejora en sus indicadores en un entorno internacional marcado por retrocesos en la calidad democrática.