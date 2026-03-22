Abel Martínez ante aumento de combustibles: "El Gobierno solo sabe sacarle dinero al pueblo"

El aspirante presidencial Abel Martínez durante un encuentro el domingo 22 de marzo de 2026 con políticos de Moca. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, cuestionó este domingo el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader por el reciente incremento en los precios de los combustibles, señalando que las autoridades han fallado en ofrecer respuestas efectivas ante el impacto del conflicto en Medio Oriente.

Durante un encuentro sostenido en Las Lagunas, en Moca, provincia Espaillat, Martínez cuestionó que recientemente funcionarios del gobierno aseguraron que no había que preocuparse por la guerra en Irán ya que, según aseguraban, el país tenía buena reserva de petróleo.

Sin embargo, el aspirante criticó que solo una semana después dispusieran el aumento de 10 pesos en algunos combustibles, "lo que significa que se equivocaron una vez más".

"La subida en el precio de los combustibles afecta directamente la calidad de vida y el bolsillo de todos los dominicanos, porque de eso sí sabe el actual gobierno: sacarle dinero del bolsillo al pueblo", sostuvo el exalcalde.

Martínez señaló que el alza en los combustibles se traduce de forma negativa también en la producción nacional, porque se disparan los costos de producción en la cadena alimentaria.

Sin capacidad

"El gobierno ha demostrado una vez más que no tiene capacidad para administrar el país. Por eso el desastre que hay en la construcción de caminos y carreteras, en el apoyo al sector agropecuario, en el sector educativo, que vemos cómo cada día la educación es de menos calidad", expresó.

El político puntualizó que los momentos actuales exigen más austeridad del Gobierno más allá de anuncios de transparencia, "que después se convierten en despilfarros".

Le habla al PLD

Al intercambiar inquietudes con dirigentes del PLD, líderes comunitarios y empresariales de la provincia Espaillat, Martínez aseguró que "poco a poco el pueblo se ha dado cuenta de que se equivocó en 2024 al momento de votar".

"Debemos crear plena conciencia de que debemos trabajar para que nadie se equivoque en 2028 para poder sacar al PRM del gobierno y debemos tener algo muy claro: con unidad somos gobierno", sostuvo.

Rumores de su salida del PLD Sobre los rumores de que habría adquirido un partido político para preparar su salida del PLD, el exalcalde de Santiago dijo que se mantiene firme en la organización morada por los logros que, a su juicio, puede exhibir la militancia opositora, como la tanda extendida, el 4 % para la educación o la mejoría en la institucionalidad.