Oposición reacciona a advertencia de Abinader sobre alzas en el país por la guerra en Irán

Tras la alocución del presidente Luis Abinader, en la que advirtió que la situación internacional derivada del conflicto en Irán podría impactar la economía del país con aumentos en los precios de los alimentos, el transporte y la tarifa eléctrica, dirigentes de la oposición reaccionaron cuestionando el llamado a "sacrificios" que pidió el mandatario y solicitando medidas concretas para proteger el bolsillo de la población.

Durante su discurso a la nación, Abinader señaló que "habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos", como consecuencia del nuevo conflicto en Irán, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a esa nación el pasado 28 de febrero 2026.

El expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sostuvo que la crisis del petróleo no es nueva y recordó que la República Dominicana ya ha enfrentado escenarios de precios elevados, como en 2008, cuando el barril de crudo alcanzó los 147 dólares.

No obstante, afirmó que en la actualidad "el país no necesita advertencias; necesita respuestas", al señalar que el alto costo de los combustibles y de la vida exige acciones concretas y no solo discursos.

"No se puede usar un problema internacional como excusa para cargarle la factura al pueblo dominicano. La gente no resiste más presión sobre su bolsillo", expresó Fernández en un hilo de mensajes publicado en su cuenta de X.

Agregó que el país requiere un plan efectivo que coloque en el centro a la población, con "menos explicaciones y excusas, y más soluciones".

En esa misma línea, el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, consideró que las declaraciones del mandatario, "lejos de tranquilizar a la población, generarán más preocupación, confusión y alarma".

"El Gobierno debe asumir sacrificios"

Martínez reconoció que el contexto internacional es real, pero aseguró que no puede convertirse en una excusa para trasladar la carga económica a la ciudadanía, en especial a la clase media.

Sostuvo, además, que cuando se habla de "sacrificios", estos deben iniciar en el propio Gobierno, mediante la reducción del gasto innecesario, los privilegios y una mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

"El país no necesita más anuncios, necesita hechos. Ya hemos visto demasiadas promesas que se quedan en palabras. Hoy lo que corresponde es actuar con firmeza y transparencia para proteger el bolsillo de la gente. Porque al final, quien no puede seguir pagando los errores ni las improvisaciones, es el pueblo dominicano", dijo.

De su lado, el secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro de su Comité Político, José Dantés Díaz, dijo que el presidente habla de sacrificio y de priorizar, y cuestionó: "Pero la pregunta es inevitable: ¿el Gobierno también se está sacrificando?", y agregó: "Porque no hay coherencia en pedirle a la gente que ajuste mientras se mantienen gastos discrecionales elevados en propaganda y otras superficialidades".

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