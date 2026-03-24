El presidente de Francia destaca cooperación con RD en infraestructura, medio ambiente y seguridad

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader (i), y el presidente de Francia, Emmanuel Macron (d), saludan desde la entrada del Palacio del Elíseo durante un encuentro oficial este 24 de marzo de 2026 en la capital francesa. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este martes en el Palacio del Elíseo de París a su homólogo dominicano, Luis Abinader, donde destacó los vínculos que unen a ambas naciones en áreas clave como infraestructura, seguridad y medio ambiente.

A través de sus redes sociales, el mandatario europeo compartió una foto de ambos estadistas abrazados y señaló que Francia ha sido "el socio preferido de la República Dominicana en el sector de infraestructuras y transporte urbano durante 20 años".

Macron también hizo referencia a la cooperación en materia de seguridad. Indicó que los "dos países han desarrollado una importante cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en la región".

Macron destacó la solidez de la cooperación medioambiental, en ese sentido, expresó que República Dominicana es socio de Francia "en la lucha contra el sargazo, que está afectando gravemente al Caribe", un fenómeno que representa un desafío creciente para el Caribe.

Agenda

La visita de Abinader a París comenzó la noche del lunes 23 de marzo. La agenda oficial incluye su participación en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La delegación dominicana incluye los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; y de Educación, Luis Miguel De Camps; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el embajador dominicano en Francia, David Puig; el embajador Federico Cuello, coordinador de la OCDE en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el marco de esa visita, República Dominicana firmó un Memorándum de Entendimiento con la OCDE, a invitación de su secretario general, Mathias Cormann. El país también fue invitado al 18.º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, previsto para el 2 de junio de 2026.

La agenda contempla además reuniones con líderes empresariales franceses, con el objetivo de atraer inversiones hacia sectores como infraestructura, transporte, logística, zonas francas y energías renovables. La salida del presidente Abinader desde París está prevista para la tarde del miércoles 25 de marzo.

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