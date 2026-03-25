Embajadora de EE. UU. Leah Campos se reúne con Danilo Medina

La reunión se realizó en la oficina presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ubicada en la Zona Universitaria, ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República, Danilo Medina, sostuvo este miércoles un encuentro con la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, en el que abordaron temas de interés común relacionados con la situación nacional y la institucionalidad democrática.

La reunión se realizó en la oficina presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ubicada en la Zona Universitaria, comunicó la organización política en una breve nota de prensa.

La diplomática estadounidense estuvo acompañada por una delegación de la embajada, incluyendo al agregado de Política y Economía, Ali Nadir.

Por el PLD, participó además el secretario general, Johnny Pujols.

Intercambio institucional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/leah-campos-2-1b368e0a.jpg Ali Nadir, encargado de Política y Economía de la embajada, la embajadora Leah Campos, Danilo Medina, presidente del PLD y expresidente de RD, y el secretario general del PLD, Johnny Pujols. (FUENTE EXTERNA)

El encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo y cordialidad, con una duración aproximada de dos horas, conforme al documento.

Al finalizar la reunión, ambas partes realizaron un intercambio de obsequios. El PLD entregó a la embajadora una colección de las obras completas de Juan Bosch, líder histórico de esa organización política.

Reuniones con otros líderes políticos

El encuentro con Medina forma parte de una agenda más amplia de la embajadora Leah Francis Campos con actores políticos dominicanos.

En las últimas semanas, la diplomática ha sostenido reuniones con el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, así como con el expresidente Leonel Fernández, líder del partido Fuerza del Pueblo.

Estos encuentros han estado enfocados en el intercambio de ideas sobre la realidad política del país, el fortalecimiento institucional y las relaciones bilaterales.