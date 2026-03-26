Omar Fernández se casa con Alexia Rubio

Omar Fernández y Alexia Rubio en su boda. ( FUENTE EXTERNA )

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, contrajo nupcias la noche de este jueves con su prometida Alexia Rubio en una ceremonia íntima realizada en un restaurante capitalino.

La boda fue por el civil y fue realizada de una forma reservada. Solo acudieron familiares y amigos cercanos.

El matrimonio se realizó pasadas las 8:00 de la noche y todavía en el establecimiento se está celebrando.

La ceremonia fue tan íntima que implicó que los asistentes dejaran sus celulares para entrar al espacio. El nombre del restaurante no fue suministrado para preservar la privacidad de los ahora esposos.

La pareja se comprometió el 24 de diciembre de 2025, luego de meses de relación. Fue en marzo del mismo año que se conoció que Fernández y Rubio eran pareja.

Omar Fernández se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada de la vida pública.