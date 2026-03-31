El presidente Abinader decidirá sobre candidaturas independientes en los próximos días

El Congreso Nacional aprobó el pasado 24 de marzo el propyecto que busca regular las candidaturas independientes. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Con el tiempo en contra, el presidente Luis Abinader informó que en los próximos días dará a conocer su decisión sobre la ley que elimina las candidaturas independientes del régimen electoral.

"Tendrán noticias en los próximos días", respondió el mandatario al ser cuestionado este martes sobre la posición que asumirá el Poder Ejecutivo al respecto, durante el programa televisivo El Show del Mediodía.

Tras su aprobación en el Congreso Nacional, el pasado 24 de marzo, el gobernante enfrenta la tarea de promulgar u observar la controversial modificación a la Ley 20-23 de Régimen Electoral en un plazo menor a diez días.

Luego de varias semanas de intensos debates en el Poder Legislativo, Abinader deberá decidir si respalda o no la postura de los congresistas.

Según la Constitución, el presidente dispone de menos de 10 días para tomar una decisión; de no hacerlo, el proyecto será automáticamente promulgado, conforme al procedimiento legislativo dominicano.

Eliminación de las candidaturas independientes

La postura que adopte será determinante, dado que, aunque la eliminación de las candidaturas independientes cuenta con el respaldo de la mayoría de la clase política, diversos sectores de la sociedad civil, juristas y órganos extrapoder han expresado su rechazo.

Tanto diputados como senadores, en lugar de regular la figura conforme a lo ordenado por el Tribunal Constitucional, optaron por suprimir los artículos 156, 157 y 158 de la referida norma.

El debate se originó tras la sentencia TC/0788/24 de la alta corte, emitida en diciembre de 2024, que ordenó normar las candidaturas independientes. Sin embargo, el Congreso optó por eliminarlas en lugar de regularlas, generando un escenario que muchos definen como un choque de poderes públicos.