Abinader llama a disfrutar Semana Santa en familia con prudencia

El presidente Luis Abinader hizo un llamado a "renovar la fe y fortalecer los lazos que nos unen como dominicanos" en esta Semana Santa 2026, la que también invitó a disfrutar con prudencia, cuidando lo más valioso: la vida.

"Que esta Semana Santa sea un espacio para renovar la fe y fortalecer los lazos que nos unen como dominicanos. Disfrutemos en familia con prudencia y cuidando lo más valioso que tenemos: la vida", escribió este jueves en su cuenta X.

Que esta Semana Santa sea un espacio para renovar la fe y fortalecer los lazos que nos unen como dominicanos. Disfrutemos en familia con prudencia y cuidando lo más valioso que tenemos: la vida. #ConcienciaPorLaVida — Luis Abinader (@luisabinader) April 2, 2026

El pasado martes el jefe de Estado exhortó a la ciudadanía, durante el lanzamiento del operativo "Proteger y Servir Semana Santa 2026", a colaborar con los organismos de seguridad para garantizar una Semana Santa "tranquila y segura".

RELACIONADAS

El mandatario reiteró el llamado durante el lanzamiento del operativo "Proteger y Servir Semana Santa 2026", bajo la coordinación de la Policía Nacional, para mantener el orden público y garantizar la tranquilidad durante el asueto de la semana mayor.

El amplio dispositivo de seguridad cuenta con más de 25 mil agentes de la institución del orden y 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, que fueron desplegados en puntos estratégicos para la prevención de incidentes.