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Abinader llama a disfrutar Semana Santa en familia con prudencia

El presidente invitó a renovar la fe y fortalecer los lazos "que nos unen como dominicanos"

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    Abinader llama a disfrutar Semana Santa en familia con prudencia
    El presidente de la República, Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader hizo un llamado a "renovar la fe y fortalecer los lazos que nos unen como dominicanos" en esta Semana Santa 2026, la que también invitó a disfrutar con prudencia, cuidando lo más valioso: la vida.

    "Que esta Semana Santa sea un espacio para renovar la fe y fortalecer los lazos que nos unen como dominicanos. Disfrutemos en familia con prudencia y cuidando lo más valioso que tenemos: la vida", escribió este jueves en su cuenta X.

    El pasado martes el jefe de Estado exhortó a la ciudadanía, durante el lanzamiento del operativo "Proteger y Servir Semana Santa 2026", a colaborar con los organismos de seguridad para garantizar una Semana Santa "tranquila y segura".

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    El mandatario reiteró el llamado durante el lanzamiento del operativo "Proteger y Servir Semana Santa 2026", bajo la coordinación de la Policía Nacional, para mantener el orden público y garantizar la tranquilidad durante el asueto de la semana mayor.

    El amplio dispositivo de seguridad cuenta con más de 25 mil agentes de la institución del orden y 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, que fueron desplegados en puntos estratégicos para la prevención de incidentes.

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