PLD respalda críticas del Sermón de las Siete Palabras y cuestiona gestión del gobierno

La Secretaría de Cultos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este sábado su respaldo al mensaje emitido por la Iglesia Católica durante el Sermón de las Siete Palabras, celebrado en el marco del Viernes Santo en la Catedral Primada de América.

Mediante un comunicado, la organización política manifestó su identificación con los señalamientos realizados por representantes de la Iglesia, quienes abordaron diversas problemáticas sociales que afectan al país.

El titular de la Secretaría de Cultos del PLD, Gustavo Guzmán, consideró que las reflexiones pronunciadas durante la ceremonia constituyen un llamado de atención a las autoridades para atender situaciones como la corrupción administrativa, las deficiencias en el sistema de salud, los problemas de tránsito y el deterioro del medio ambiente.

El Sermón de las Siete Palabras es una tradición de la Iglesia Católica en la que se reflexiona sobre las últimas frases de Jesucristo en la cruz, y que suele incluir consideraciones sobre la realidad social del país.

Asimismo, destacó las preocupaciones expresadas en torno a los feminicidios y la violencia contra la mujer, temas que calificó como prioritarios en la agenda nacional.

Pide adoptar medidas

En ese contexto, Guzmán señaló que el Gobierno debe tomar en cuenta estas observaciones y adoptar medidas orientadas a corregir los males señalados.

El Sermón de las Siete Palabras es una tradición de la Iglesia Católica en la que se reflexiona sobre las últimas frases de Jesucristo en la cruz, y que suele incluir consideraciones sobre la realidad social del país.