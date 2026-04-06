Mapre acoge recomendaciones y amplía plazos en licitación de compra de camiones para ayuntamientos

El Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) informó la noche de este lunes que acogió las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y realizó ajustes al proceso de licitación para la compra de 100 camiones compactadores de desechos sólidos destinados a ser donados a ayuntamientos del país.

La institución explicó que, como parte de las modificaciones al pliego de condiciones, se decidió ampliar los plazos de entrega y flexibilizar algunos requisitos técnicos, con el objetivo de garantizar mayor participación entre los oferentes.

Entre los principales cambios, el Mapre destacó que la primera entrega fue reducida de 70 a 50 camiones y el plazo formal para su entrega se extendió de 5 a 45 días calendario. Dijo en una nota de prensa que al considerar el tiempo entre la adjudicación y la certificación del contrato, el proveedor ganador dispondrá de hasta 83 días calendario para cumplir con esta primera fase.

Asimismo, la entrega de los 50 camiones restantes se mantiene con un plazo de 30 días adicionales, lo que totaliza 113 días para completar el suministro.

El ministerio indicó -en un comunicado- que estas decisiones responden a observaciones realizadas tanto por la DGCP como por empresas interesadas en el proceso, las cuales plantearon inquietudes sobre los tiempos de entrega, las cantidades y las especificaciones técnicas.

"El objetivo es fortalecer los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones", señaló la entidad dirigida por Andrés Bautista.

Proceso de subasta inversa

Expuso en la nota de prensa, que el proceso de subasta inversa, publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), busca atender la "creciente demanda de equipos para la recolección de desechos sólidos en municipios y distritos municipales", ante la acumulación de basura que afecta a distintas localidades del país.

El Mapre dijo que, con los ajustes, procura hacer más viable y competitivo el proceso, en medio del interés de múltiples proveedores y el seguimiento de los organismos reguladores.

Las motivaciones La entidad dijo que la Presidencia de la República registra más de 150 solicitudes de donación de camiones compactadores para ser utilizados en los municipios y distritos municipales del país. Sostuvo que el elemento común en las solicitudes es la urgencia, debido al cúmulo de desechos sólidos, que representa un riesgo para la salud pública.