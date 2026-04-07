El Gobierno da los primeros pasos para diálogo nacional por la crisis en el golfo Pérsico

El presidente Luis Abinader convocó a los diversos sectores del país a un diálogo para enfrentar la crisis generada por la guerra en Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El anuncio del Gobierno de convocar a un diálogo entre los diversos sectores productivos, políticos y sociales del país, con el objetivo de alcanzar un acuerdo nacional frente a la crisis en el Golfo Pérsico, ha generado reacciones diversas, mientras las autoridades avanzan en la articulación de una respuesta unificada.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó a Diario Libre que ya encabeza sesiones de trabajo con distintos actores productivos, entre ellos el comercio de provisiones, la industria de la harina, el transporte y el sector de combustibles.

El propósito de estos encuentros es articular soluciones que garanticen la producción y el abastecimiento nacional, además de evitar presiones excesivas sobre los precios para la población.

El MICM explicó que el enfoque actual se centra en escuchar, coordinar y ejecutar acciones, con una prioridad clara: "producir y proteger la capacidad de generar empleo, ingresos y oportunidades".

Políticos divididos

La clase política muestra divisiones sobre la propuesta del Poder Ejecutivo: mientras el oficialismo respalda la iniciativa del presidente Luis Abinader, algunos sectores de la oposición critican que el Gobierno pretenda capitalizar políticamente la coyuntura.

El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que la convocatoria al diálogo responde a una tradición de consulta permanente impulsada por el gobierno del presidente Abinader.

Indicó que tanto el liderazgo político como el social, empresarial y sindical han demostrado capacidad de concertación en momentos complejos, al tiempo que destacó la necesidad de unidad nacional para enfrentar los desafíos del incierto conflicto en Medio Oriente —particularmente en el ámbito energético—.

"La República Dominicana, en estos tiempos de polarización en el mundo, es un ejemplo de unidad y de acuerdos en función del interés de la nación. Yo pienso que esa es una de las grandes fortalezas de nuestro país", mencionó.

Por otro lado, el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, consideró que la convocatoria a un diálogo nacional realizada por el presidente Luis Abinader podría estar siendo utilizada con fines mediáticos y no como un ejercicio genuino de concertación.

"Dialogar es bueno cuando no se usa como estrategia de utilizar mediáticamente la nobleza y la buena fe del liderazgo político nacional", consideró.

El dirigente opositor criticó que, mientras se promueve un llamado al consenso, el Gobierno adopta decisiones que —según dijo— han sido cuestionadas, como el otorgamiento de pensiones especiales, que calificó como una forma de "pagar el transfuguismo", luego de que este medio expusiera la concesión de una pensión a una exdirigente del PLD.

Reiteró que su organización no respaldará iniciativas que impliquen mayores cargas impositivas para la población, al considerar que el pueblo dominicano ya enfrenta suficientes presiones económicas.

Empresariado respalda el diálogo

Ante la propuesta del presidente Luis Abinader de impulsar un consenso frente al conflicto en Irán, distintos gremios empresariales han valorado positivamente la apertura al diálogo y han manifestado su disposición a participar en un espacio permanente de coordinación que contribuya a la estabilidad productiva.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) respaldó la iniciativa y reiteró la disposición del sector privado de trabajar de manera coordinada con el Gobierno, al destacar que la articulación de esfuerzos será clave para sostener la estabilidad y el crecimiento.

"La articulación de esfuerzos entre sectores será clave para preservar la estabilidad, sostener el crecimiento y mitigar impactos. Como país, ya hemos demostrado que es posible trabajar juntos en momentos complejos", expresó el gremio.

De igual forma, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) calificó como oportuna y necesaria la decisión presidencial de impulsar un proceso de consulta orientado a la construcción de un gran acuerdo nacional.

"El sector industrial participará activamente en este proceso, aportando su visión sobre las medidas necesarias para fortalecer la competitividad del país y salvaguardar la actividad productiva nacional", expresó, a través de una nota informativa, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols.

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresó su apoyo al llamado a la unidad nacional, al considerar que la colaboración entre los sectores público y privado será determinante para preservar la estabilidad, impulsar la productividad y proteger el empleo.

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) manifestó ayer su respaldo al llamado del presidente y reiteró su disposición de participar activamente en estos espacios de consulta y aportar propuestas concretas que contribuyan a preservar el crecimiento económico, la estabilidad del empleo, la confianza en la inversión y la competitividad del país.

Estos representantes del sector empresarial coincidieron en que la República Dominicana cuenta con bases macroeconómicas sólidas y una institucionalidad que le permitirá enfrentar con resiliencia el actual contexto global, siempre que se fortalezca el diálogo y la cooperación entre los distintos actores.