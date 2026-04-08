Rafael Santos Badía es designado jefe de misión de observación electoral internacional en Perú

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, fue designado como jefe de Misión de Observación Electoral Internacional en Perú, para las elecciones generales que serán celebradas este domingo 12 de abril, en las cuales se elegirá un nuevo presidente y vicepresidente de la República.

Badias fue elegido para el cargo por el senador mexicano Alejandro Moreno, quien ostenta la presidencia de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

Mediante un comunicado de prensa suministrada por el equipo de prensa de Santos Badía, Moreno describió al ministro como un político respetado, de sólida formación y estudioso de la cultura peruana y de la realidad política, económica y social que vive esa nación.

"Estoy convencido que llevará a cabo la alta responsabilidad de coordinar con profesionalismo, neutralidad y de manera ética esta importante Misión de Observación Electoral Internacional", expresó.

Asimismo, dijo que Santos Badía, quien también se desempeña como actual presidente de la Comisión de Educación de la COPPPAL, "es un político de experiencia, respetado, un hombre de palabra, comprometido con la democracia y la educación dominicana, y que siempre ha sido distinguido por su trabajo en favor de las mejores causas de los pueblos de América Latina y el Caribe".

En favor de la democracia

El senador Alejandro Moreno señaló que esta nueva misión, integrada por observadores de las cinco regiones que componen la COPPPAL, reafirma el compromiso de la organización con la promoción y consolidación de la democracia en la región.

En ese sentido, señaló que actualmente América Latina y el Caribe enfrentan una fragilidad creciente caracterizada por la erosión institucional y la polarización.

"Es altamente preocupante que líderes electos por la vía democrática posteriormente utilizan su posición para desmantelar las instituciones democráticas desde adentro y prolongar su permanencia en el poder, destruyendo la división de poderes, colonizando los órganos electorales y consolidando un sistema de partido único que limita la democracia al restringir o eliminar la competencia política", sentenció.

Actualmente Perú está siendo dirigido por José María Balcázar, nombrado como presidente por el Congreso y considerado el octavo jefe de Estado en una década en el país andino.