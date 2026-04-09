Abinader dialoga con universitarios y resalta la educación y liderazgo como ejes del desarrollo

El presidente Luis Abinader durante el conversatorio con los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, participó la tarde de este jueves en un conversatorio con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el cual destacó la educación, el liderazgo y el servicio público como pilares fundamentales para el desarrollo del país.

La actividad, denominada "Café Político", fue organizada por el Club de Ideas Políticas (CIP) de la academia, con el objetivo de promover el análisis y debate sobre temas políticos y sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-09-at-73357-pm-a18961e6.jpeg Abinader junto a estudiantes en la PUCMM. (FUENTE EXTERNA)

Durante el encuentro, el mandatario abordó aspectos de su trayectoria política, así como los principios que han guiado su gestión.

En ese sentido, afirmó que en sus seis años de gobierno ha trabajado en el fortalecimiento de la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público.

También señaló avances en áreas como la reducción de la pobreza, salud, transporte, educación, infraestructura, digitalización y calidad de vida.

Abinader subrayó que la política debe asumirse como un espacio de servicio público, al tiempo que motivó a los jóvenes a continuar su formación académica y profesional para contribuir al desarrollo nacional.

Diálogo universitario

Con su participación, se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a este espacio de diálogo universitario, realizado en el campus de la PUCMM.

El conversatorio fue moderado por el presidente del CIP, Luis E. Freundt, y contó con la presencia de autoridades académicas y funcionarios, entre ellos el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, y la diputada Liz Mieses.