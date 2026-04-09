El Gobierno anuncia reuniones con Danilo y Leonel para consenso nacional frente a crisis global

El ministro de Hacienda y Economía, Magin Díaz; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, ofrecen una rueda de prensa este jueves luego de reunirse con empresarios. ( STEPHANIE HILARIO SOTO )

El Gobierno anunció hoy que iniciará este viernes encuentros con los líderes políticos de la oposición Leonel Fernández y Danilo Medina en busca de lograr un consenso nacional para mitigar los impactos de la crisis global originada por la guerra en Medio Oriente.

La información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, tras finalizar la primera reunión con empresarios llevada a cabo en el Ministerio de Hacienda.

El funcionario informó que mañana sostendrán un encuentro con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina.

Mientras que el próximo miércoles se reunirán con el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández.

"Mañana seremos recibidos por el presidente Danilo Medina y el próximo miércoles por el presidente Leonel Fernández, líderes de los dos principales partidos de la oposición y así iremos tocando la puerta de otros sectores de la vida política nacional para generar también las dinámicas y las energías que nos hacen fuertes como dominicanos y dominicanas", manifestó.

No ofreció detalles sobre los horarios ni dónde se llevaron a cabo los encuentros.

Reuniones con otros actores políticos

Al ser cuestionado sobre si solo se reunirá con Danilo y Leonel, enfatizó que sostendrán encuentros con todos los actores de la vida política.

"Nos reuniremos con todos los sectores de la vida pública nacional y la vida política. Este es un momento que nos une a todos y que nos obliga a todos. No es un momento de colores políticos. Ahora, es evidente que son ellos las principales fuerzas de la oposición dominicana que siempre han estado ahí cuando en algún momento nación, en algún momento país, se ha requerido de consulta, de conversación, de apoyo, de sugerencias", aseveró.

Llamado a procurar consensos

El pasado domingo el presidente Luis Abinader instruyó a los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía e Industria, Comercio y Mipymes, a realizar consultas para socializar las medidas del Gobierno y procurar consensos que permitan sostener el crecimiento económico y mitigar el impacto de la guerra en sobre los hogares dominicanos.

En los encuentros se socializan planes y medidas diseñadas por el Gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas.

El llamado se produce en medio de un deterioro del entorno internacional, influido por la guerra en Irán, que ha alterado los mercados energéticos, elevado la incertidumbre financiera y generado presiones inflacionarias a escala global.