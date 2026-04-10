PLD se reúne con delegación del Gobierno para analizar impacto de crisis en Medio Oriente

El ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo); el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, informó este viernes que esperará el plan que elabora el Gobierno para enfrentar el impacto de la crisis global derivada del conflicto en Medio Oriente .

Medina ofreció estas declaraciones tras sostener una reunión con una delegación oficial integrada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo); y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. El encuentro se llevó a cabo en la Casa Presidencial del PLD.

En ese contexto, el exmandatario explicó que la organización política escuchó con atención las informaciones ofrecidas por la comisión designada por el presidente Luis Abinader.

"Una vez sea presentado, será socializado con la dirección del partido para analizarlo y formular observaciones o sugerencias", destacó el dirigente político.

Esperan que la guerra llegue a su fin

Asimismo, expresó su esperanza de que la guerra en Medio Oriente llegue a su fin lo antes posible, permitiendo un retorno a la estabilidad previa y reduciendo los efectos adversos sobre economías como la dominicana.

Medina también agradeció al Gobierno por tomar en cuenta al partido opositor y compartir de manera directa los retos y posibles dificultades que podrían surgir en el corto plazo.

"Esperamos que este conflicto concluya pronto y que la economía dominicana pueda mantenerse en el mejor estado posible", concluyó.

De su lado, Paliza agradeció al presidente Medina y a la dirección del PLD por recibirlos este viernes.

Destacó que, a diferencia de otros países de la región, en la República Dominicana el oficialismo y la oposición pueden coincidir en la búsqueda de soluciones que beneficien al país.

"Es de mucho significado que estemos hoy en la Casa Presidencial del PLD. Hemos tenido una conversación productiva, donde han surgido ideas, propuestas e iniciativas de interés colectivo que contribuyen en un momento de incertidumbre como el que vivimos", expresó.

El funcionario señaló que la situación internacional, marcada por el conflicto en Medio Oriente, particularmente en Irán, obliga a la República Dominicana a generar estrategias que garanticen estabilidad y mitiguen los efectos económicos en la población.

Adelantó que en los próximos días estarán comunicando al presidente Medina y a otros actores nacionales una serie de propuestas y planes para afrontar esta coyuntura, la cual esperan sea pasajera.

"Se trata de una crisis que no está en nuestras manos, pero que inevitablemente genera efectos en nuestro país. Por eso es importante actuar con responsabilidad y visión de futuro", concluyó.

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