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Ayuntamiento de SED inicia entrega de prestaciones laborales a exempleados

El proceso se llevará a cabo en el Palacio Municipal, donde un equipo técnico orientará a los exempleados en la verificación de sus prestaciones

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    Ayuntamiento de SED inicia entrega de prestaciones laborales a exempleados
    Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ARCHIVOS / DIARIO LIBRE)

    El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) informó que a partir de este lunes 13 de abril continuará el proceso de entrega de prestaciones laborales a exempleados quienes podrán retirar sus cheques en el Palacio Municipal, como parte del cumplimiento de compromisos pendientes y en apego a la normativa vigente.

    El cabildo indicó que las personas que figuran en un listado que posee, y que han sido previamente notificadas, podrán presentarse a retirar sus prestaciones siguiendo el cronograma establecido para tales fines.

    Medidas para garantizar un proceso transparente

    Asimismo, señaló que las jornadas de entrega continúan realizándose por etapas conforme a la validación de los expedientes, garantizando un proceso transparente y ordenado.

    • Añadió que, para este proceso se ha dispuesto un equipo técnico encargado de orientar a los exempleados y facilitar la verificación y entrega de sus prestaciones.
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