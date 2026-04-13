"No es un diálogo si yo llevo lo que quiero": presidente del Senado responde a Danilo Medina

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este lunes el proceso de diálogo impulsado por el Gobierno ante la actual coyuntura internacional y rechazó las críticas del expresidente Danilo Medina, quien cuestionó que las autoridades acudieran sin un plan definido a un encuentro con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

De los Santos sostuvo que la naturaleza de un diálogo genuino impide que una de las partes llegue con propuestas cerradas, ya que eso, a su juicio, limitaría la construcción de consensos entre los actores convocados.

A su parecer, una primera reunión debe centrarse en generar un acercamiento que permita definir, de manera conjunta, una agenda de trabajo que luego sirva de base para abordar los problemas.

"Yo no puedo ir a visitarte a ti para proponerte un diálogo y llevar lo que yo quiera que se hable. No es un diálogo si yo llevo lo que quiero", expresó.

El presidente del Senado explicó que el verdadero sentido de estos espacios es que cada sector presente su punto de vista, de modo que, a partir de esas posiciones, se pueda estructurar una hoja de ruta común.

"Para ponernos de acuerdo, cada quien presenta su punto de vista. Entonces ahí se establece una hoja de ruta para darle seguimiento a los problemas nacionales como este", afirmó.

En ese orden, consideró que acudir a un encuentro con una agenda unilateral impediría que el proceso sea inclusivo y restaría legitimidad a los acuerdos que puedan surgir.

"Yo no puedo ir a visitarte a ti para que me acompañe a un diálogo y yo llevar lo que yo entienda que se debe hacer. Eso debe construirse entre todos", agregó.

Transparencia y crisis

De los Santos también reaccionó a los señalamientos de sectores de la oposición sobre la supuesta falta de transparencia en el manejo de los temas nacionales, defendiendo la gestión del presidente Luis Abinader.

Aseguró que una de las principales diferencias entre la actual administración y gobiernos anteriores es precisamente el tema de la transparencia, al señalar que en esta gestión se han tomado medidas contra funcionarios que han sido destituidos y sometidos a la justicia.

"Si algo no se le debe cuestionar al presidente Abinader es el tema de la transparencia", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la oposición carece de autoridad moral para cuestionar ese aspecto y reiteró que el llamado al diálogo busca construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrenta el país.

Los combustibles

Las declaraciones del presidente del Senado se producen en medio del debate político sobre la respuesta del Gobierno ante el impacto en República Dominicana del conflicto en Medio Oriente.

Sobre este tema, De los Santos advirtió que el país no tiene control sobre los precios de los combustibles, al tratarse de una situación vinculada directamente a factores internacionales.

Indicó que República Dominicana depende totalmente del comportamiento del mercado externo, por lo que cualquier alteración derivada del conflicto en Medio Oriente tiene efectos inmediatos en la economía nacional.