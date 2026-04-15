Premio Nobel de la Paz destaca modelo dominicano de alianzas público-privadas

El presidente Luis Abinader (c) entraga un reconocimiento de parte de Expo Sostenible 2026 a la activista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, junto a los señores Persio Maldonado Bonnelly (d) y Elizabeth Mena (i) en la apertura del evento este 15 de abril de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La líder guatemalteca y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, resaltó este miércoles el modelo dominicano de alianzas público-privado para desarrollar proyectos de gran envergadura.

Durante su participación en la apertura de Expo Sostenible 2026 en Santo Domingo, la activista indígena y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1998) consideró que este enfoque es clave para impulsar soluciones sostenibles y fortalecer la participación social.

Destacó que no en todos los países se promueve la articulación entre gobierno, instituciones, empresas y ciudadanía. En ese sentido, subrayó la necesidad de que la sociedad participe activamente, sea escuchada y forme parte de la toma de decisiones.

"A medida en que damos una solución a las propuestas sociales, realmente logramos que la paz sea cultura y no solamente una paz de conflictos", dijo.

A su juicio, el objetivo de las sociedades debe centrarse en la armonía y el bienestar colectivo. Menchú también señaló que el fortalecimiento del diálogo es fundamental para enfrentar los desafíos sociales y requiere de mucha voluntad política.

Advirtió que, cuando no se logran consensos, surgen respuestas que pueden resultar contrarias al interés social. Por ello, insistió en que la sostenibilidad debe asumirse como una acción permanente y no solo como un concepto.

Durante su intervención, saludó a autoridades municipales, fundaciones e instituciones presentes, y reiteró la importancia de reconstruir los vínculos entre los distintos sectores. Señaló que en algunos países estas relaciones se han debilitado, generando divisiones innecesarias.

Afirmó que la construcción de un mejor futuro es una responsabilidad compartida. Indicó que las acciones actuales deben orientarse a garantizar mejores condiciones para las próximas generaciones.

Inauguran Expo Sostenible 2026

La Expo Sostenible 2026 fue inaugurada este miércoles como un espacio de articulación entre el sector público, privado, organismos internacionales y la sociedad civil para promover iniciativas de desarrollo sostenible.

El acto estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y se extiende hasta este jueves en el hotel El Embajador con diversas actividades formativas y estands.

El evento, que celebra su segunda edición, es organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), en conjunto con Innovent Pro Expo.

Según los organizadores, la agenda incluye paneles de alto nivel, conferencias magistrales y espacios interactivos centrados en temas como economía circular, seguridad hídrica, inversión sostenible, transformación urbana y sistemas alimentarios.

Asimismo, la feria incorpora áreas educativas, rondas de negocios y experiencias orientadas a generar resultados concretos.