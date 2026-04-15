Leonel se reúne con delegación del Gobierno y le sugiere no tomar medidas que afecten al pueblo

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, sugirió este miércoles al Gobierno no tomar ninguna medida que pueda afectar al pueblo dominicano y que desate la ira popular en medio de la crisis global causada por la guerra en Irán.

El exmandatario ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa, luego de sostener un encuentro con la comisión del Gobierno, encabezada por los ministros José Ignacio Paliza (de Presidencia) y Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón (de Industria y Comercio), como parte de los diálogos para llegar a un consenso nacional-

Aunque reconoció que el Gobierno y la oposición tienen perspectivas distintas de cómo apreciar la realidad dominicana, entiende que bajo cualquier circunstancia hay que defender la estabilidad democrática del país.

"Bajo cualquier circunstancia hay que defender la estabilidad democrática del país y hacer todo lo que sea beneficioso para el pueblo dominicano. Lo que resulte perjudicial, obviamente, la Fuerza del Pueblo tendrá que manifestar su desacuerdo, pero todo lo que en estos momentos representa una cohesión nacional, una unidad nacional frente a una crisis externa, la Fuerza del Pueblo lo saluda", manifest

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/ea304995-ac8f-4fb9-99aa-af30a335e302-83c38a13.jpg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el expresidente Leonel Fernández y el ministro de Industri y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/a7250461-89dc-4512-8193-1bb88667e595-cfb9af28.jpg Los ministros Eduardo Sanz Lovatón, José Ignacio Paliza, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y el secretario general de esa organización, Antonio Florián, hablan con la prensa sobre lo tratado en la reunión. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/9f867dff-9be9-48a0-bd84-6435d9cefdea-caf5d16b.jpg Representantes del Gobierno reunidos con el expresidente Leonel Fernández y miembros de la Fuerza del Pueblo el miércoles 15 de abril en la sede de Funglode. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

ó.

Fernández también enfatizó que cuando se trata de sacrificio, "fundamentalmente" debe ser del Gobierno.

"Entendemos que cuando se habla de sacrificios, fundamentalmente deben ser del Gobierno. Los sacrificios inevitables deben ser del Gobierno. El Gobierno tiene que transmitir a la población que está en disposición de asumir ciertas medidas que desde la oposición a veces vemos innecesarias y que pueden afectar el bienestar del pueblo dominicano", manifestó.

El encuentro se realizó en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que preside Fernández y que está ubicada en el Distrito Nacional.

Un intercambio de ideas

Al ser cuestionado sobre si el Gobierno presentó un plan concreto, dijo que la comisión solo fue en actitud de un intercambio de ideas.

"Planes específicos no creo que vinieron en esa actitud, simplemente a intercambiar. Ya el Gobierno tendrá efectivamente que elaborar sus planes y ya escucharemos en qué consisten esos planes. Pero hoy era simplemente un intercambio de opiniones, un intercambio de ideas y quedamos incluso abiertos a la posibilidad de que eso pueda hacerse en el futuro nuevamente", expresó.

El expresidente indicó que su equipo económico se encuentra vigilante ante la situación, pero que durante este encuentro tampoco presentaron un plan concreto.

Calificó el diálogo como "afable, cordial y respetuoso" e instó a siempre apostar por mantener la paz y la estabilidad.

"Le manifestamos nuestra aprehensión de que el mundo vive una situación de incertidumbre y que frente a eso es imprescindible que todos los actores de la sociedad dominicana apuesten siempre por mantener la paz y la estabilidad. Esa fue la sugerencia que hicimos. No tomar ninguna medida que pueda afectar al pueblo dominicano y que desata por consiguiente una ira popular", afirmó.

Asimismo, agradeció la visita para intercambiar sus puntos de vista y externó que siempre están en la disposición a mantener el diálogo abierto para todo lo que sea de provecho para el pueblo dominicano.

Paliza aclara que sí hay un plan

De su lado, Paliza especificó que el Gobierno sí ha venido ejecutando un plan desde hace más de un mes y medio cuando estalló la crisis.

"El Gobierno ha venido ejecutando un plan desde hace más de un mes y medio cuando la crisis ha estallado. La pusimos en manifiesto a raíz del Consejo de Ministros último que sostuvimos y desde entonces hemos venido haciendo cosas como, por ejemplo, subsidiar con casi diez mil millones de pesos, a la fecha, los combustibles", explicó Paliza.

El ministro manifestó que el diálogo fue "muy rico y provechoso" ya que las experiencia vividas del exmandatario "son muy útiles para nosotros y creo que son muy útiles para el país".

"Tenemos una condición muy específica que no se había vivido en el pasado. Tenemos hombres como el presidente Fernández disponibles, presentes, activos y con mucho deseo de participar y de ayudar y contribuir con la suerte de los demás", aseveró.

Paliza también dijo que "este es un momento que requiere de unidad nacional y comprensión".

"En nuestro país, al margen de nuestras diferencias, sí hay espacio de diálogo y concertación, sobre todo cuando la República Dominicana lo necesita", subrayó el ministro de la Presidencia.