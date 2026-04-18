El presidente Luis Abinader destaca el compromiso y la pasíón de los locutores dominicanos en su día

El presidente Luis Abinader en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó este sábado a los locutores dominicanos con motivo de la celebración del Día Nacional del Locutor, que se conmemora cada 18 de abril.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario destacó el papel fundamental de estos profesionales en la sociedad.

"Hoy celebramos a quienes, mediante su voz, informan, acompañan y conectan con nuestro pueblo cada día. En el Día del Locutor Dominicano, reconocemos el talento, la pasión y el compromiso de hombres y mujeres que hacen de la palabra un servicio a la gente", expresó.

La fecha representa un reconocimiento a quienes han hecho de la palabra hablada su principal herramienta de trabajo, contribuyendo a la información, el entretenimiento y la orientación de la ciudadanía desde distintos espacios mediáticos.

Hoy celebramos a quienes, mediante su voz, informan, acompañan y conectan con nuestro pueblo cada día.



En el Día del Locutor Dominicano, reconocemos el talento, la pasión y el compromiso de hombres y mujeres que hacen de la palabra un servicio a la gente.



¡Felicidades a todos... — Luis Abinader (@luisabinader) April 18, 2026

Historia de la locución en República Dominicana

Cada 18 de abril se convierte en una fecha de reconocimiento en la República Dominicana para quienes han hecho de la palabra hablada su herramienta principal: los locutores. Su trabajo ha trascendido generaciones, acompañando a la sociedad a través de la información, el entretenimiento y la orientación desde distintos espacios mediáticos.

La conmemoración no solo destaca su labor cotidiana, sino que también está profundamente vinculada a los orígenes de la radiodifusión en el país. La historia se remonta a 1938, cuando la Dirección General de Telecomunicaciones inició, por primera vez, los exámenes oficiales para acreditar a los locutores.

Este hecho marcó un antes y un después, al transformar lo que hasta entonces era una habilidad empírica en una profesión formal y regulada.

Décadas más tarde, en 1974, el entonces presidente Joaquín Balaguer Ricardo instituyó oficialmente el Día Nacional del Locutor mediante el decreto 4476, consolidando el reconocimiento a estos comunicadores como pilares fundamentales del quehacer mediático nacional.

Hoy, el Día Nacional del Locutor no solo destaca una trayectoria histórica, sino que también invita a ponderar la responsabilidad que implica comunicar en una sociedad donde la información incide directamente en la opinión pública.