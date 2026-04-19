Omar Fernández fortalece vínculos entre RD y Paraguay en encuentro con presidente del Senado

Omar Fernández y Basilio Núñez, presidente del Senado en Paraguay. ( FUENTE EXTERNA )

El senador Omar Fernández desarrolló una agenda de trabajo en Asunción, capital de Paraguay, donde sostuvo un encuentro con el presidente del Senado de ese país, Basilio Núñez, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover la cooperación entre ambas naciones.

La reunión da continuidad a los acercamientos iniciados en junio del pasado año con el presidente paraguayo, Santiago Peña, en el marco de una estrategia orientada a impulsar la integración regional y fomentar oportunidades de desarrollo económico, refiere una nota de prensa del senador del Distrito Nacional.

Durante su visita a Asunción, Fernández también promovió a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión, destacando sus condiciones de estabilidad y seguridad jurídica, así como su potencial para la generación de empleos.

En declaraciones ofrecidas a la prensa, Núñez valoró el carácter institucional del encuentro y consideró la visita del legislador dominicano como un paso positivo para estrechar los vínculos entre ambos países. "Las puertas del Congreso están abiertas", expresó.

Panelista en foro Patriots Network

Como parte de su agenda, el senador participó como panelista en un foro organizado por Patriots Network, donde se abordaron temas relacionados con la economía, la seguridad, la demografía y el futuro de la región.

La visita forma parte de los esfuerzos por consolidar relaciones internacionales que contribuyan al intercambio y la cooperación entre República Dominicana y Paraguay.