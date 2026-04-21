Canciller Roberto Álvarez se reúne con representante de la Fuerza de Supresión de Pandillas de Haití

El canciller Roberto Álvarez, primero de izquierda a derecha, encabezó la reunión con Jack Christofides, representante especial de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. ( FUENTE EXTERNA )

El canciller Roberto Álvarez sostuvo este martes una reunión con Jack Christofides, representante especial de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) en Haití, en la que se trataron asuntos de interés común sobre la operatividad de esta misión

El encuentro fue anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) en sus redes sociales.

El canciller @RobalsdqAlvarez sostuvo una reunión con el señor Jack Christofides, representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, en la que abordaron asuntos de interés común sobre la operatividad de esta misión. pic.twitter.com/PPJAoa4RyV — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) April 21, 2026

En el encuentro, Álvarez estuvo acompañado de los viceministros Rubén Silié, Francisco Caraballo, Hugo Francisco Rivera y Opinio Díaz. Además varios directores y el coordinador nacional de la GSF, general de brigada, Mao Enua Gómez.

En días pasado, Álvarez también se reunió con Atul Khare, subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de la Organización de las Naciones Unidas, para abordar aspectos relacionados con el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, cuyas primeras tropas llegaron el pasado 1 de abril.

Durante el encuentro, ambas partes discutieron las facilidades que podrían brindarse desde territorio dominicano, entre ellas el tránsito de personal y equipos, la provisión de servicios médicos y la posible instalación de un local de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh).

Álvarez reiteró que la cooperación de la República Dominicana se limitará exclusivamente a respaldo logístico desde su territorio, sin involucramiento directo en operaciones dentro de Haití.

Llega primer contingente de la nueva fuerza

La misión fue desplegada a solicitud del Gobierno haitiano y autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la resolución 2793. Recientemente, llegó a Haití el primer contingente de tropas procedente de Chad, como parte de una fuerza que contará con unos 5,500 efectivos previstos antes del 30 de septiembre.

La GSF sustituye a la Misión Multinacional de Seguridad (MMS), creada previamente por la ONU, la cual no logró los resultados esperados en el combate contra las bandas armadas.