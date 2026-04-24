El director distrital Verón-Punta Cana reporta gasto público de inversión de más de 557 millones

El director distrital Ramón Ramírez (Manolito) informó este viernes durante el acto de rendición de cuentas que el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana ejecutó un gasto de 557 millones 614 mil 675 pesos, entre abril de 2025 y marzo de 2026.

Durante ese período, su gestión estuvo respaldada por un presupuesto y sus modificaciones de RD$704,140,047.10 para 2025 y otro de RD$757,690,616.04 para 2026, este último incluyendo remanentes sobrantes, refiere a través de una nota de prensa.

Resultados de la gestión

Durante su décima rendición de cuentas, Ramírez también reportó una disponibilidad bancaria de RD$188,746,722.85, mientras que las transferencias mensuales por ley ascendieron a RD$23,904,484.47 en 2025 y RD$24,414,986.67 en 2026, con retenciones mensuales de RD$822,917.47 y RD$822,916.67, respectivamente, destinadas al pago del salario número 13.

Al presentar los resultados de gestión, Ramírez destacó que esos recursos permitieron ejecutar obras consideradas prioritarias para el crecimiento del distrito, entre ellas el asfaltado de más de 10 kilómetros de vías, una de las intervenciones más relevantes del período.

A esto se suman la construcción de 9,170 metros de aceras y contenes, las canchas deportivas de Ciudad del Rey y Punta del Mar, la construcción del albergue para adultos mayores, la Casa Comunal de Campo Lindo, el Parque Emilio Prud´Homme en Don Agustín, así como la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de Bávaro.

También resaltó la compra de dos camiones compactadores para reforzar la recogida de residuos sólidos.

Ingresos y planificación

En materia de ingresos, el incumbente municipal indicó que la gestión superó los 754 millones de pesos, recursos que —aseguró— fueron dirigidos a infraestructura, servicios y programas sociales.

Entre otras ejecutorias citó la construcción de 68 imbornales, badenas, trabajos de filtrantes, bacheo, remozamiento de parques, espacios comunitarios y múltiples canchas deportivas.

Además, señaló avances en iluminación, con más de 9,500 lámparas instaladas desde 2016, y una operatividad municipal que hoy enfrenta la recolección de más de 900 toneladas diarias de residuos sólidos.

Ramírez sostuvo que la ejecución presupuestaria estuvo acompañada de acciones de planificación territorial, promoción internacional e inversión social, incluyendo la entrega de 128 becas universitarias, apoyo a sectores vulnerables y programas culturales y educativos.

Durante el acto de rendición de cuentas, Ramírez definió la transparencia, la continuidad de obras y la planificación del crecimiento urbano como ejes centrales de su administración, reiterando su compromiso de seguir impulsando el desarrollo sostenible de Verón Punta Cana.

Te puede interesar Verón–Punta Cana: del éxito turístico al modelo de desarrollo local