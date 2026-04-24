El consultor jurídico de la Presidencia asegura que "es conveniente" revisión al Código Penal

Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, este 24 de abril de 2026 en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, aseguró que "es conveniente" revisar el Código Penal, promulgado el pasado 3 de agosto de 2025, tras más de dos décadas estancado en el Congreso Nacional.

Al ser consultado sobre la validez de los señalamientos surgidos en torno a la legislación, el funcionario respondió: "ha habido muchas objeciones y siempre es bueno la revisión, los procesos de revisión. Siempre es importante escuchar a la gente, escuchar qué opinan los demás sobre eso. Esa revisión es conveniente".

Tras la promulgación de la Ley 74-25, una de las principales críticas a la norma ha sido la severidad de las penas que contempla. Esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) conoció una acción directa de inconstitucionalidad contra 11 artículos del código.

En este contexto, el también expresidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó: "Cada uno tiene derecho a ejercer las vías legales que considere de lugar". Subero Isa agregó que la Consultoría Jurídica participa en una comisión para la revisión del Código Penal.

Proyecto de modificación

En la actualidad, el Congreso Nacional está apoderado de varios proyectos relacionados con el Código Penal, de los cuales dos proponen modificaciones.

En la Cámara de Diputados, el legislador Ramón Raposo propuso, mediante una iniciativa, cambios en los artículos 157 (obstaculización de medidas de socorro), 192 (difusión de audios o imágenes sin consentimiento), 310 (ultraje a funcionarios públicos), 311 (persecución del ultraje) y 386 (incitación para armarse contra el Estado).

Este proyecto fue depositado ante el órgano el 25 de agosto de 2025 y el 2 de septiembre fue enviado a la Comisión de Justicia. Hasta el momento, se desconoce algún avance en el estudio de la pieza.

En el Senado de la República, el representante de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, introdujo una propuesta que busca incluir a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas del código.

El artículo 13, párrafo segundo, de la norma establece que: "la responsabilidad de los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas, reconocidos por la Junta Central Electoral, será regulada por la ley que rige la materia".

Atacan 11 artículos

A poco menos de cuatro meses para que entre en vigencia el nuevo Código Penal, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos de la norma, al considerar que contravienen garantías fundamentales consagradas en la Carta Magna.

El recurso fue depositado el 17 de diciembre de 2025 por la seccional del CARD en San Pedro de Macorís y su presidenta, Josefina Guerrero, contra los artículos 2 (numeral 10), 24, 49, 68, 142, 170, 214, 260, 284, 303 y 388.

El pasado 23 de abril, el TC, encabezado por el magistrado Napoleón Estévez, conoció el caso y se reservó el fallo.

Contexto del Código Penal

Tras décadas de intentos fallidos en el Poder Legislativo, el año pasado se aprobó el Código Penal, actualizando una legislación con 141 años de vigencia. La pieza tuvo un año de vacatio legis, o vacación legal, debido a que su implementación impacta a todo el sistema de justicia nacional.

Entre sus avances más relevantes destacan la tipificación de nuevos delitos (como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica y la difusión de deepfakes, entre otros); el aumento de las penas de prisión hasta 40 años y hasta 60 años en caso de concurso de infracciones graves; la creación de medidas sociojudiciales; la responsabilidad penal de las personas jurídicas; y órdenes de protección más robustas para víctimas de violencia de género, intrafamiliar o de cualquier agresión que amenace su integridad.

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