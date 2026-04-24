×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Consejo de Regidores de Santiago
Consejo de Regidores de Santiago

Ratifican a Cholo D´ Óleo como presidente del Concejo de Regidores de Santiago 2026-2027

D´ Óleo agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de la unidad, el compromiso institucional y la función de fiscalización

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Ratifican a Cholo D´ Óleo como presidente del Concejo de Regidores de Santiago 2026-2027
Regidor Cholo D´ Óleo. (FUENTE EXTERNA)

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago ratificó este viernes a Cholo D´ Óleo como su presidente para el período 2026-2027.

El nuevo bufete directivo quedó integrado, además, por la regidora Yuderka Castellanos, del partido Justicia Social (JS), como vicepresidenta, mientras que Luis José Cruz Ramírez fue ratificado y juramentado como secretario municipal.

La plancha fue presentada por el regidor Alberto Hernández, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y contó con el respaldo unánime de los ediles.

Durante su juramentación, D´ Óleo agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de la unidad, el compromiso institucional y la función de fiscalización del órgano legislativo municipal. 

  • Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el alcalde Ulises Rodríguez.

En el desarrollo del encuentro, también se presentaron los voceros y vicevoceros de las distintas bancadas políticas del Concejo. Por el PRM fueron designados Raúl Domínguez y Ramón Mariñez; por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Engels de Jesús y Juan Gómez; por la Fuerza del Pueblo, Odalys Tejada y Amelia Núñez; por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Edinson Taveras y Marino Antonio Colón; por Justicia Social, Yuderka Castellanos; por Dominicanos por el Cambio, Disneiry Betances; y por Opción Democrática, Alexander Germoso.

El nuevo bufete fue elegido durante una sesión celebrada en el marco del Día de los Ayuntamientos y en cumplimiento de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios.

Expandir imagen
Infografía
Regidores de Santiago (FUENTE EXTERNA)

Rendición de cuentas

Durante la sesión, los regidores recibieron de manera escrita la rendición de cuentas del alcalde Ulises Rodríguez, correspondiente a su segundo año de gestión (2025-2026).

El documento fue presentado por el secretario general Arismendi Dajer, quien además formalizó la invitación al acto público de rendición de cuentas, pautado para las 7:00 de la noche en el anfiteatro del Palacio Municipal.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.