Ratifican a Cholo D´ Óleo como presidente del Concejo de Regidores de Santiago 2026-2027

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago ratificó este viernes a Cholo D´ Óleo como su presidente para el período 2026-2027.

El nuevo bufete directivo quedó integrado, además, por la regidora Yuderka Castellanos, del partido Justicia Social (JS), como vicepresidenta, mientras que Luis José Cruz Ramírez fue ratificado y juramentado como secretario municipal.

La plancha fue presentada por el regidor Alberto Hernández, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y contó con el respaldo unánime de los ediles.

Durante su juramentación, D´ Óleo agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de la unidad, el compromiso institucional y la función de fiscalización del órgano legislativo municipal.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el alcalde Ulises Rodríguez.

En el desarrollo del encuentro, también se presentaron los voceros y vicevoceros de las distintas bancadas políticas del Concejo. Por el PRM fueron designados Raúl Domínguez y Ramón Mariñez; por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Engels de Jesús y Juan Gómez; por la Fuerza del Pueblo, Odalys Tejada y Amelia Núñez; por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Edinson Taveras y Marino Antonio Colón; por Justicia Social, Yuderka Castellanos; por Dominicanos por el Cambio, Disneiry Betances; y por Opción Democrática, Alexander Germoso.

El nuevo bufete fue elegido durante una sesión celebrada en el marco del Día de los Ayuntamientos y en cumplimiento de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-50443-pm-b18097c7.jpeg Regidores de Santiago (FUENTE EXTERNA)

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Rendición de cuentas

Durante la sesión, los regidores recibieron de manera escrita la rendición de cuentas del alcalde Ulises Rodríguez, correspondiente a su segundo año de gestión (2025-2026).

El documento fue presentado por el secretario general Arismendi Dajer, quien además formalizó la invitación al acto público de rendición de cuentas, pautado para las 7:00 de la noche en el anfiteatro del Palacio Municipal.

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