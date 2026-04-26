Abinader califica de "cobarde" el tiroteo en cena que encabezaba Trump

El presidente Luis Abinader destacó la valentía de los agentes de los Estados Unidos que detuvieron al atacante. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader calificó como un acto "cobarde" el tiroteo perpetrado la noche del sábado en Washington, cuando un hombre intentó entrar armado a una cena que encabezaba el mandatario estadounidense Donald Trump.

El gobernante dominicano expresó alivio porque Trump, la primera dama y otros invitados en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se encuentran fuera de peligro, y elogió la actuación de los agentes del Servicio Secreto que lograron detener al atacante.

"Aplaudimos a los valientes agentes de la ley que detuvieron al tirador, y rezamos por la recuperación completa del herido" Luis Abinader Presidente de la República Dominicana “

Solidaridad y apoyo del pueblo dominicano

Abinader también se refirió al oficial herido durante el incidente, por quien dijo elevar oraciones para su recuperación, y manifestó la solidaridad del pueblo dominicano con Estados Unidos en este momento.

"Las oraciones de todos los dominicanos están con el pueblo estadounidense", dijo el presidente dominicano en un mensaje en inglés publicado en su cuenta de X.

We are so relieved that President Trump, (@realDonaldTrump) the First Lady, and all other guests are safe after a cowardly attack tonight in Washington. We applaud the courageous law enforcement officers who detained the gunman, and we pray for the full recovery of the wounded... — Luis Abinader (@luisabinader) April 26, 2026

Momentos de tensión

Trump fue evacuado por el Servicio Secreto y otras autoridades del salón de banquetes del hotel Washington Hilton mientras cientos de invitados se agachaban bajo las mesas. «¡Quítese del camino, señor!», gritó alguien. Otros gritaron que se agacharan.

Testigos dijeron haber escuchado al menos tres disparos.

El sospechoso del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, según informó una fuente a la agencia AP. El hombre no llegó a penetrar al salón.

Trump explicó poco después del incidente, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad dentro del cuál el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

En un video difundido por el propio presidente, se puede ver cómo el asaltante irrumpe en el control de seguridad y sale corriendo hacia el interior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/f7206af5bd404f9c-e739ff10.jpg Fotografía del atacante difundida por Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

El sospechoso fue reducido y arrestado y ya ha sido acusado de dos cargos por delitos graves relacionados con la tenencia de armas de fuego y agresión, según detalló la fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

Según adelantó la oficina del fiscal general estadounidense a la cadena Fox News, agentes del FBI están rodeando la casa del detenido en California a la espera de una orden de registro del tribunal federal de ese estado.

El ataque ha sido condenado por distintos gobiernos y líderes mundiales.